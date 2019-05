Barcelona y Liga son mayoría en la Tri

El buen momento de Barcelona y el levantar futbolístico de Liga de Quito tuvieron su premio en la convocatoria a la selección ecuatoriana, de cara a la Copa América Brasil 2019. Siete de los 23 elegidos por Hernán Darío Gómez pertenecen a esos clubes.

La otra cara de la moneda la representa Emelec. Por primera vez en mucho tiempo el Bombillo no aporta con ningún jugador al combinado nacional, producto de la debacle que vivió en el inicio de la temporada. Ni siquiera su delantero insigne, Brayan Angulo, fue tomado en cuenta en esta ocasión.

La nómina del Bolillo no está exenta de polémica. Ayer, ante los medios de comunicación, el colombiano explicó el motivo de su decisión. La primera interrogante pasó por la ausencia de Fidel Martínez, el actual goleador de la LigaPro.

“Para esa posición tenía tres nombres: Fidel (Martínez), (Ángel) Mena y (Andrés) Chicaiza y saqué la deducción. Mena tiene 15 goles en México y va a jugar la final allá. Chicaiza es un hombre que es importante hasta en el banco, lo he visto a nivel de Copa Libertadores y cada vez que entró le dio otra mano, otro estilo al equipo. Entonces por deducción escogí a estos dos, por juegos internacionales. Eso no quiere decir que Fidel no va a estar en la selección. Él es un jugador que, por el nivel en el que va, puede ser muy importante durante la eliminatoria”, argumentó.

El estratega cafetero también explicó el motivo por el que llamó a Antonio Valencia, pese a no tener ritmo de competencia, situación muy similar a la de Fernando Gaibor, quien quedó fuera de este llamado. También dio a conocer en qué puesto lo usará.

“Toño acumula una experiencia de muchos años en el balompié europeo y todo ese caudal de conocimientos es muy útil para cualquier equipo. Además, hablé con él y me dijo que se siente listo para aportar en la selección. Yo prefiero ponerlo como volante”, detalló.

Reiteró que su deseo es aprender todos los días, pero pidió ya no utilizar más esa palabra que “tantos problemas” le ha causado.

“El que diga que estamos por arriba de Uruguay, Chile y Japón se equivoca, pero no nos van a ganar así porque sí. No le tengo miedo a nadie. No sería anormal que Ecuador clasificara primero (del grupo), como tampoco sería raro que ese puesto lo ocupe Uruguay o Chile. Lo que sí sonaría extraño es que una de esas dos selecciones quede última, por todo el historial que tienen. En la Copa América intentaremos llegar lo más lejos posible, aunque para nosotros la meta final es el Mundial de Catar”. MGD