George: “No es lo mismo jugar un sub-20 que en la mayor”

Fricson George defendió en reiteradas ocasiones la camiseta de la selección ecuatoriana, en una Copa América y en eliminatorias. Desde su punto de vista, la estrepitosa derrota contra Argentina dejó en evidencia que aún se necesitan experimentados en la selección y que a los jóvenes se los debe llevar de a poco.

“Célico quiere hacer una renovación de jugadores y creemos que no necesitan de los experimentados. Para mí ese tema se apresuró en la decisión de sacar jugadores como Arboleda, Valencia, y otros mas. No comparto jamas los actos de indisciplina con una investigación profunda, pero tampoco que los dirigentes se laven las manos queriendo dar autoridad de una cosa, cuando la realidad es otra”, descargó.

Posterior, hizo el símil de que “en empresas privadas o públicas se manejan situaciones internamente por el bienestar de los demás”, para ratificar su postura de que “la selección sí le está costando a jugadores jóvenes” a quienes, según su criterio “hay que llevarlos de la mano, todavía no están maduros para tener la personalidad para jugar una eliminatorias con al selección”.

La gloria del Ídolo del Astillero también señaló a los comentarios radicales sobre la nueva generación, a la que asegura le hace falta una dosis de experiencia. “Todos decíamos que ya la selección no necesitaba de jugadores experimentados, que los jóvenes eran los mejores que había, no necesitábamos de los anteriores y ahora escucho a muchos del medio de comunicación, que son entrenadores, tiran su opinión que con jugadores como esos no vamos a llegar a nada. Aquí somos conformistas, diciéndole a la gente ya estamos mejor con estos de aquí, pero no es así, a los jugadores hay que irlos manejando con experiencia y roce de selecciones grandes y eso te va llevando a una madurez en el deporte muy joven, para ser útil para la selección. Porque no es lo mismo jugar una sub-20 que una selección de mayores”, sostuvo.

Recordó que su ascenso futbolístico fue progresivo, tanto en Barcelona como en la Tricolor y arremetió contra los medios de comunicación y empresarios. “A los 19 años jugué apenas 30 minutos, cuando tenía a mi lado unas fieras en Barcelona. El siguiente año jugué amistosos, con 20 años. En el 96 y 97 recién comencé a despegar con 21 años. En la selección estuve en 1995, en unos juegos en Mar del Plata, después en 99 de la Copa América y en 2002 volví con Bolillo Gómez antes estuve con Maturana, pero te van llevando de la mano. Ahora todo se maneja empresarialmente y por redes sociales, televisión. Así confunden a la gente”, finalizó.