Erazo, a la espera de ser convocado ante Liga de Quito

Llegó a Barcelona como uno de los fichajes más importantes en el mercado de pases a mediados del 2018, pero una serie de situaciones han marginado al defensor central ecuatoriano de la competencia oficial. Frickson Erazo, tras la práctica de ayer con el Ídolo, declaró estar “loco” por volver a sentir la adrenalina de estar en el campo y espera que esa oportunidad llegue este sábado.

“Estuvimos definiendo equipo para el fin de semana. Estoy loco por jugar, por poder estar sentir la sensación del camerino, de estar en un partido importante y trascendental. Me estoy entrenando para eso y esperemos que llegue pronto”, manifestó el zaguero.

Erazo no pudo vestirse de canario el año anterior por una mala inscripción de la dirigencia torera, error que ellos mismos ratificaron ante los medios. No obstante, el tricolor buscó a inicios de esta temporada nuevos rumbos: ya tenía todo listo para ser jugador de Peñarol pero no fue aceptado por el chequeo médico.

Al final no se fue del equipo amarillo, pero le ha costado algo de tiempo ponerse a la par de sus compañeros. Ahora que se siente pleno, Erazo solo está a la espera de ser convocado y empezar a tener minutos en el campo. Liga de Quito, el rival de este sábado, también lo pretendió al jugador en el mercado de pases.

“Independientemente de lo que haga Liga, Barcelona es Barcelona y estamos obligados a ganar. Ellos tienen jugadores importantes, una plantilla interesante y quien juegue dará lo máximo, ellos representan a Liga de Quito sea quien sea los jugadores”, dijo Erazo sobre el equipo mixto que podría alinear Pablo Repetto en el Monumental, ya que la próxima semana disputará Copa Libertadores.