El recital de Francisco Egas

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, no se guardó nada en la rueda de prensa de este martes 20 de agosto. Habló del DT, el Piso 17, Vinicio Luna, nacionalizados, Renato Ibarra, anterior dirigencia y el proyecto que tiene en mente construir en los próximo 10 años con la selección nacional y sus diferentes divisiones.

Sin duda el tema más llamativo era responder sobre el popular Piso 17. “Quiero dejar cerrado ese capítulo del piso 17, las medidas ya están tomadas. Ustedes conocen los nombres de los jugadores involucrados, no hace falta que lo digamos y nosotros fuimos firmes con lo que ofrecimos que no serán convocados. De ahora en adelante la selección va viajar con un nuevo manual de conducta y comportamiento, firmando un compromiso”, empezó a explicar Egas.

Precisamente, de los nombres que se filtraron (Antonio Valencia, Robert Arboleda, Arturo Mina, Ayrton Preciado, Alexander Domínguez y José Quinteros), ninguno de ellos apareció en la nómina que hizo pública el entrenador argentino, Jorge Célico.

Por último, soltó entrelíneas que Antonio Valencia no tendrá su partido número 100 con la selección. “Me parece que manejamos una selección muy profesional y no debe depender de estas cosas, los jugadores se ganan la oportunidad de jugar en la selección y la pierden por su rendimiento, por su disciplina. La selección no es una fiesta donde todos tenemos homenajes. No es propio de una selección nacional de mayores el estar cumpliendo con ninguna de estas cosas que solo quedan para el aplauso de la prensa o el titular de un periódico”, confirmó.

Reconoció que lo de Vinicio Luna no era ningún secreto, pero confirmó que no existió ningún vínculo directo de él con la FEF, sí con Hernán Darío Gómez. “Para ninguno de ustedes, ni para nadie era un misterio que Luna y Bolillo tenían una gran relación. Él le elaboraba informes de planes de trabajo que correspondía exclusivamente al director técnico. Durante la Copa América y antes de descubrir esto tan malo, le pusimos un punto final a esa relación. Entendimos que era una relación tóxica para la FEF y pongo a disposición las cuentas de la FEF para que ustedes vean que en ningún momento hubo algún pago a Vinicio Luna”, aclaró.

Sobre los nacionalizados, Egas dijo que si el entrenador los solicita tendrán todo el derecho de vestir la amarilla, azul y rojo. “Creo que los nacionalizados son tan ecuatorianos como nosotros. Aunque no aparezca ninguno en la nómina, esto al gusto del profesor Célico, ya que hay jugadores nacionales que están en buen momento. Si hay nacionalizados que están en buen nivel se los tendrá en cuenta”, agregó.

Renato Ibarra tuvo un capítulo aparte en Brasil y Egas aprovechó para confirmar que él no está castigado como los otros nombres involucrados por actos de indisciplina. “Renato fue descartado en Brasil por algo subjetivo, no podemos eliminarlos porque el DT de turno tomó una decisión. Lo de Ibarra es totalmente aparte, lo otro es una falta disciplinaria. Él tuvo una Copa complicada y ahora está recuperándose en su club y ojalá esté en futuras convocatorias”, expuso.

Sobre el nuevo timonel de la Tricolor, Egas dijo que en máximo dos semanas se podrá conocer el nombre, pero prefirió mantener en sigilo. “La FEF busca un perfil que no se basa en la procedencia o nacionalidad, sí en un proyecto a mediano y largo plazo y encaje con eso. Un DT con línea de juego definida que explote bondades del jugador ecuatoriano: velocidad, técnica y físico. Estamos sondeando varias opciones, pero no conviene crear una lista de candidatos, por el respeto de todos”, manifestó.

En el mismo tema del DT, Egas aprovechó para lanzarle una indirecta a los anteriores dirigentes por la deuda económica. “Si nos regimos por las finanzas actuales de la FEF no tenemos dinero para nada, ni para contratar un DT, estamos buscando algo con relaciones con la empresa privada para que nos genere recursos. Es increíble que los informes de 2018 se haya registrado una déficit de 6 millones de dólares. Esta era una FEF que no declaraba impuestos, no pagaba impuestos, debía a sus proveedores, a los profesionales que trabajan aquí sin salarios”, concluyó.

Por último, Egas se pronunció sobre el nuevo proyecto que anhela se respete por lo menos en los próximos 10 años, en el que abarca la Casa de la Selección en Guayaquil que no solo será para la mayor, también para las demás divisiones y se la trabajará como un centro de alto rendimiento. Esta planificación también involucra la selección femenina.