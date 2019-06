Egas deja en espera la continuidad de Bolillo

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, dejó en el aire la continuidad de Hernán Darío Gómez en la tricolor y anunció cambios en el manejo interno de la selección, incluyendo la escala de remuneraciones.

Por ahora, esperará los informes de lo ocurrido en Copa América para tomar decisiones sobre el futuro del trabajo de Gómez, así como posibles sanciones por supuestos actos de indisciplina de jugadores.

“El fútbol ecuatoriano requiere de un plan que permita conseguir los objetivos. La selección tiene un cuerpo técnico con contrato hasta la finalización del proceso de Eliminatorias a Catar 2022, pero los resultados distan mucho de lo que esperamos. De todas maneras no tomaremos decisiones viscerales. Serán el producto de un análisis responsable de todo el entorno”, reconoció Egas la mañana del jueves 27 de junio de 2017.

No existe cláusula de rescisión en el contrato, sin embargo, si se despide a Bolillo habrá que cumplirle todo el contrato, indicó. Es decir, pagarle cerca de tres millones de dólares.

Egas, de paso, anunció que se implementará un plan de trabajo a mediano plazo para eliminar conductas que considera inaceptables, sobre todo en las concentraciones.

“Muchas cosas deben cambiar, su logística, los viajes, rol de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, normas de observancia, respeto al personal operativo. Hoy se revelan costumbres que consideramos inaceptables”.

Según él, se quiere una selección que sea respetuosa de los más exigentes códigos de conducta y disciplina. “Se han visto ciertas conductas y hemos pedido informes porque sancionaremos a quienes hubieran violado normas. Se deben rescatar todos los valores”, agregó.

De paso, anunció una modificación en la escala de remuneraciones para los jugadores. “El jugador debe sentir orgullo de vestir la camiseta por encima de lo económico”.

Egas fue claro. Está decepcionado. Para él debería revisarse hasta la nómina de seleccionados porque muchos han perdido el norte.

“Si fuera mi elección, el 60 o 70 por ciento del grupo debería ser cambiado porque es gente que ya no le interesa; han perdido el norte en cuanto a defender el país, han perdido la visión y el amor por la camiseta; han perdido la perspectiva de lo que debe ser un profesional y su comportamiento. La motivación real debe ser defender al país pero lo han conducido a una motivación económica. No digo que no deban ganar dinero pero la camiseta se la debe subir a ese pedestal, en el que simplemente ponérsela ya es un premio a su rendimiento y comportamiento como profesional”.

Problemas financieros

Egas informó que en el ejercicio económico 2018 la Ecuafútbol perdió 5,8 millones de dólares. Además tiene un déficit de capital de más de siete millones de dólares. De paso, que tiene nulo acceso a crédito porque no goza de credibilidad en el sistema financiero.

“La federación es un enfermo de gravedad y no podemos curarla con aspirina, el tratamiento será duro, doloroso y largo. Tenemos la fe de que podremos sacar a la federación adelante, pero es necesaria una cirugía mayor. Estamos dando pasos firmes para que esto cambie”.

Por participar en Copa América, Ecuador recibió cuatro millones de dólares, pero Egas informó que el directorio anterior dispuso de un millón para la contratación de Hernán Darío Gómez. Otro millón se usó para pagar otros pasivos.

Ibarra se negó

El presidente de la FEF indicó que el cuerpo médico analizó la supuesta lesión de Renato Ibarra y los resultados arrojaron negativo. Por eso el cuerpo técnico analizó la situación y tomó la decisión que consideró oportuna. El informe final determinará si este evento amerita una sanción.

Ibarra dijo que sentía dolor pero que quería seguir en la tricolor. Gómez lo sacó.

Vinicio Luna cerca a la tricolor

En la Copa América estuvo muy cercano a la tricolor un grupo externo organizado por el excoordinador Vinicio Luna. Egas aclaró que como presidente no autorizó que se usen los cupos que da la Conmebol para que viajen aficionados y periodistas.

“Supongo que eso se hacía antes. Se revisará el proceso de adjudicación de esos cupos y veré qué es lo que pasó. Lo único que puedo asegurar es que nunca más se dará algo así”, concluyó.