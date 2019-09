Egas: “No es una locura un Mundial de 6 o 7 países de Sudamérica”

Sentar bases para el desarrollo del fútbol ecuatoriano junto con el Gobierno Nacional es uno de los propósitos de Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol, quien durante su visita a EXPRESO dijo que no ve como algo imposible que el Mundial del 2030 se celebre en este país.

- ¿En qué consiste el plan que ha emprendido el Gobierno Nacional con la Federación Ecuatoriana de Fútbol?

- El Gobierno decidió usar el fútbol para impulsar su plan antidrogas. Serán 1.000 canchas para el final del 2020, 400 escuelas al final del proyecto que empezaría en noviembre o diciembre con 10 o 20 escuelas. Nosotros buscamos aprovechar parte de la infraestructura del Gobierno y de la Federación para montar cinco o seis centros de alta competencia.

- ¿La Federación tendrá que invertir dinero en el proyecto?

- La inversión e infraestructura es del Gobierno, la administración de las escuelas es nuestra, estamos siendo muy cuidadosos en establecer el modelo antes del lanzarlo. El Gobierno tiene financiado el proyecto total, son 100 millones de dólares, me parece en canchas, que en buen número estas escuelas son para colegios fiscales.

- ¿Cómo va el plan junto al Gobierno de organizar el Mundial de Fútbol 2030 con Colombia y Perú?

- Veo el Mundial como una brillante oportunidad de ponernos en el mapa, no digo que tengamos chance de ganar la sede, si lo hacemos bien, posiblemente seremos un contendor fuerte, para mí esto va a terminar en una gran propuesta regional que será Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, que se podrían sumar Argentina o Uruguay. No es una locura pensar que podamos tener un Mundial de seis o siete países de Sudamérica. Se habla de 12.000 millones de inversión, sin embargo esa inversión es 30 % en estadios, Ecuador presentará dos o tres sedes, nuestras dos ciudades (Guayaquil y Quito) necesitan escenarios, no tienen escenarios para un concierto, no tienen escenarios para temas de cultura, una intervención en el Atahualpa o el Modelo no es una locura, eso costará 150 millones de dólares entre los dos escenarios para dejarlos bien. Tenemos buenas carreteras, tenemos buenos aeropuertos, tenemos que invertir en cosas que el país necesita como conectividad, son cosas que te sirven en la vida de tu país, no es una locura pensar que en 10 años el Ecuador pueda invertir 1.500 o 2.000 millones en infraestructura.

- ¿Cuál es el rol que tendría la Ecuafútbol en este proyecto?

- Todo esto es conjunto, es decir la propuesta la tiene que llevar la Ecuafútbol y luego la Conmebol a la FIFA, con el tiempo no serán mundiales de 32 equipos, sino de 48 equipos, son 80 partidos, considero que con el paso de los años será muy difícil que un solo país organice un Mundial.

- El comentario general es que este país tiene otras prioridades antes que un Mundial.

- El Mundial podría costar 2.000 millones de dólares en los próximos once años, de los cuales el 70 % de ese dinero es plata que el Gobierno debería invertir, o sea es increíble que este país no tenga una autopista entre Quito y Guayaquil, un Mundial puede ser una excusa para que se haga, eso es parte de los 2.000 millones, que es una cosa que necesitamos urgente. El Estado tiene un presupuesto de 31.000 o 32.000 millones de dólares y se gasta 200 millones en infraestructura que permita hacer un Mundial, dentro de eso habrá 400 millones de inversión exclusiva en el fútbol que es mejorar los estadios, hacer un par de complejos para que las selecciones puedan entrenar y alojarse, pero también hay que ver que no toda la inversión es pública, también existirá inversión privada.

- Hablando de la selección ecuatoriana, ¿Jorge Célico podría quedarse como técnico del combinado de mayores?

- No está en nuestros planes hacer eso, tapar un hueco para abrir otro no es lo ideal. Cortar un trabajo que se está haciendo bien para poner a Célico en un tema que es mucho más volátil, sería un error.

- ¿Jürgen Klinsmann es el candidato más serio para dirigir a Ecuador?

- No quiero dar nombres porque me parece que es irresponsable, sobre todo cuando hay negociaciones que no están cerradas, lo que más debemos hablar y discutir es el perfil del candidato y es de una persona que pueda encabezar un proyecto, que nos mueva para que este proyecto siga adelante. Es inconcebible que en la selección no se trabaje en neurociencia, no se trabaje en nutrición, que son cosas básicas.

- ¿Hay algún técnico nacional en carpeta?

- No, en este momento no. No es un tema de descalificar, esto se lleva a un plano del nacionalismo y no nacionalismo, creo que cometemos un error, gran parte del error que cometemos como ecuatorianos es no estar dispuestos a aprender y seguir mejorando, y todos cometemos el error, empresarios, técnicos, jugadores, que creemos que sabemos todo y no hay quien nos venga a enseñar y por eso nos equivocamos.

- ¿Cómo hacer para que esta selección que se vio en los dos últimos amistosos no caiga en otro ‘piso 17’?

- Creo que tiene que haber mucha capacitación, mucho entendimiento y un mensaje de cero tolerancia. La selección tiene que decirte a ti que puedes ser el mejor jugador del mundo, pero no se te va a tolerar un comportamiento inadecuado.

- ¿Qué se está haciendo para salir del mal momento económico de la Ecuafútbol?

- Primero echar manos de financiamiento, es decir tratar de sustituir el millón de deudas que había en una sola deuda, estructurada, a largo plazo, con intereses normales, entre otras cosas. Echar mano del financiamiento privado para nivelar las finanzas de la Federación, lo segundo entrar en un régimen de austeridad importante como se lo ha hecho.

- Vinicio Luna cumplió su pena y volvió a estar cerca de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en dos ocasiones, ¿puede pasar lo mismo con Luis Chiriboga?

- El tema Vinicio Luna pasaba mucho por la relación que tenía con Hernán Darío Gómez, es decir, Vinicio Luna nunca trabajó directamente para la Federación, trabajaba directamente con Hernán Darío Gómez. Con el señor Chiriboga no tenemos ninguna relación, ninguna cercanía, no sé en qué plan estará en su vida, pero creo que ya al fútbol no necesita acercarse ni el fútbol lo necesita a él cerca, por lo menos no en lo que nosotros podemos controlar, que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol.