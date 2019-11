Egas admite problemas en la negociación

A falta de cuatro meses para el inicio de las eliminatorias del Mundial Catar 2022, la designación del técnico de Ecuador sigue en negociaciones. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), señaló que “hemos encontrado algunas piedras en el camino. No es demasiado fácil armar las cosas. Hay que reconstruir la selección, tenemos jugadores jóvenes importantes. El perfil que buscamos debe trabajar también con las categorías formativas para que lleguen hacia la selección mayor”.

Sobre plazos para definir al seleccionador, el dirigente confesó que “no quiero dar fechas, me he equivocado bastante pensado que eran detalles fáciles de resolver y no resultaron así. Estamos trabajando lo más rápido y responsablemente posible”.

Egas también indicó que no se han descartado opciones y que con una en especial, con la que tenían mayor avance, “hemos encontrado exigencias que no las podíamos aceptar y por eso hemos postergado la decisión”.

Se trataría la del alemán Jurgüen Klinsmann, que según medios de su país, ya tenía todo arreglado para llegar al banquillo de la Tri.

El presidente de la FEF defendió el hecho de que se tomen el tiempo necesario para la elección con el objetivo de “acertar en la decisión y no equivocarnos por apuros que nos autoimponemos”.

El directivo se reunió este miércoles 6 de noviembre con el directorio de la Ecuafútbol para dar detalles de las negociaciones e informar sobre el proyecto que les han presentado a los candidatos, quienes también presentarán sus observaciones.

A la espera de la designación del entrenador, Jorge Célico, director de las categorías formativas, será el encargado de dirigir a Ecuador en los duelos ante Trinidad y Tobago, el 14 de noviembre en Portoviejo, y contra Colombia, el 19 de noviembre en New Jersey, en la última fecha FIFA del año.