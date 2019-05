Un hombre y su moto, directo al Fin del Mundo

El Fin del Mundo se aleja de ser un evento impredecible y toma forma de pueblo costero. Ushuaia es una ciudad argentina que se ubica en el extremo sur del continente americano, justo donde este marca su fin. No hay más tierra, lo único que le sigue —1.000 kilómetros más abajo— es la Antártida.

No existe un vuelo directo desde Guayaquil hasta allí. Para llegar es necesario hacer —mínimo— dos escalas, en un viaje que a un turista promedio le tomaría unas 15 horas en avión.

Pero Roberto Coronel, guayaquileño de 47 años, llegó a ese destino casi apocalíptico, tras recorrer dos meses y tres días de carreteras imponentes, a bordo de una Yamaha 250.

La decisión de emprender la travesía de su vida requería de algo más que presupuesto, agallas y los rezos de su esposa. Tardó dos años en planificar cada tramo de una ruta que le permitiera atravesar siete países —entre ida y vuelta— y volver exactamente el 16 de diciembre de 2018, día en el que cumplía 19 años de casado con Martha Álvarez, la mujer que no dudó en “acolitar semejante locura”.

La intención de montarse en su moto y cruzar fronteras tiene un antecedente quizás menos arriesgado. “Hace 20 años conversaba con unos primos y compañeros de trabajo sobre la idea de llegar a Buenos Aires en furgoneta”, narra Roberto, sin quitarse la chaqueta de cuero negra que representa a su club de mototurismo.

Su anhelo quedó en pausa por diversas razones, pero recuperó fuerzas con intenciones mucho más audaces. Esta vez, completamente solo y en dos ruedas. Arrancó el 13 de octubre de 2018, a las 07:00, con $ 5.000 de presupuesto.

Ahora, sentado en su sillón, Roberto recuerda ese día con exactitud porque no había asimilado la complejidad de su viaje y a quienes dejaba atrás, hasta el momento en que aceleró.

“Una vez que partí de Durán, cuando ya me despidieron mis amigos, no llegaba ni a Balao y ya quería volver. Me entró la nostalgia”, agrega, el también padre de tres hijos. Sin embargo, su “carácter” y la “confianza” en su pareja lo invitó a continuar. “Mi esposa está con los chicos y están en buenas manos, así que tranquilo, vamos”, describe Coronel, como si le diera voz a los pensamientos que no le permitieron desistir.