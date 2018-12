Un efervescente primer round

Las cartas sobre la mesa y un trofeo al final del camino. Emelec y Liga de Quito abren el telón de la primera final del campeonato nacional 2018 en la cuarta definición histórica entre ambos. Dentro del campo se prevé un partido candente, pero antes de aquello, frases de directivos albos han calentado este duelo que hoy -ni el domingo- contará con fanaticada visitante.

Gastón Rodríguez, quien quedó al margen de Liga por problemas extrafutbolísticos, había lanzado dardos a la final con una frase polémica: “ojalá que no pase nada raro”. Poco después, Pedro Quiñónez respondió desde el bando azul: “esto es sin llorar”.

De aquel episodio, llegan las declaraciones de Esteban Paz, quien días atrás se abrazaba con Nassib Neme en la gala de LigaPro, pero no le tembló el pulso a la hora de calentar la final. “Confiamos que no va a haber situaciones oscuras, que no haya empresarios de pelo pintado dando vueltas por nuestro hotel”, dijo.

Asimismo, su padre, Rodrigo, tildó de “sinvergüenza” a Holger Matamoros, ya que luego de la final de 2015 -cuando era jugador albo- fichó por Emelec para la siguiente temporada .

Aunque de lo primero no hubo una respuesta por parte de directivos o jugadores azules, el Chicharra -baja hoy por lesión- sí le respondió a Rodrigo Paz.

“Respeto para un señor que no midió sus palabras. Si dice que no jugué al 100 % esa final, que revise los partidos. Casi la mayoría de jugadores habían arreglado contrato cuatro meses antes, yo era el único que no lo había hecho”, detalló en Radio Caravana.

Episodios coloridos que le otorgan más ingredientes a esta final, que tiene en intriga a los hinchas de Liga de Quito. Y es que su goleador, Juan Luís Anangonó será evaluado hasta último momento por su lesión. Será decisión de Pablo Repetto prescindir hoy de él y guardarlo para la final; o utilizarlo con el riesgo de que se agudice el dolor.

De un lado recuerdan el histórico 7-0, del otro la vuelta de Emelec en Casa Blanca tres temporadas atrás. Liga lleva ventaja en finales (dos ganadas de tres), pero el Bombillo puede trabajar desde hoy la igualdad de la estadística. Una final que hierve a borbotones. SDP

FEF había cambiado la hora pero lo reconsideró

La revancha: domingo 12:00

Luego de controversias y debates, el Comité Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ratificó anoche que el partido de vuelta entre Liga y Emelec se juegue a las 12:00 de este domingo.

GolTV, propietaria de los derechos de transmición del campeonato, había pedido, a través de la Liga Pro, el cambio de horario a las 17:00 de ese día, lo cual inicialmente fue aceptado por la FEF. Sin embargo, más tarde, tal resolución que no fue del agrado de los albos fue anulada y el partido volvió a fijarse para el mediodía.

“Goltvecu no decide los horarios de los partidos, mesa ejecutiva sí”, dijo Álex De la Torre, presidente (e) de la FEF en Twitter.