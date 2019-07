Felipao no se mueve de Italia

Se terminó la novela y la puja por Felipe Caicedo. Según el portal de TyC Sports de Argentina, Boca Juniors deberá buscar un delantero por otro lado ya que el atacante tricolor se quedará en el fútbol italiano. Del Lazio no se moverá.

Según la noticia que publicó el medio gaucho, el cuadro xeneixe busca un reemplazante de peso para suplir a Darío Benedetto, goleador que tiene todas las intenciones de irse al exterior aunque no se ha cerrado su negociación.

TyC Sports explicó que la razón por la que Felipe Caicedo rechazó la oferta de Boca es familiar y no económica. “Caicedo, de 30 años, tiene contrato con el club romano hasta mediados del año próximo, fue suplente durante toda la temporada pasada y desde Boca pensaban que no sería complicada su salida”, reza la noticia y se agregó que “sin embargo, las chances se esfumaron porque lo que trascendió es que al jugador le había interesado el desafío de jugar en el Xeneize, pero la familia no quería moverse y eso pesó más”.

Felipe Caicedo ha encontrado regularidad en el Lazio de Italia y en la última temporada disputó 28 partidos y marcó ocho goles en la Serie A, mientras que en la Copa de Italia apareció en cinco partidos y no marcó. No así en la Europa League donde facturó un gol en cinco duelos.

Otras opciones que ha sondeado Boca Juniors son los argentinos Guido Carrillo y Mauro Boselli, ambos con pasado en Estudiantes de La Plata.