La asamblea de Fedeguayas sigue en los juzgados

La Asamblea Extraordinaria de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), convocada por el abogado Israel Verdugo, ejecutor de la entidad para elegir a dos dirigentes principales y sus respectivos suplentes que integrarán el directorio de dicha entidad tendrá una especie de continuación, esta vez en los juzgados.

Marlon Cevallos, presidente de la Asociación Provincial de Fútbol no Amateur de Guayas, está recopilando las pruebas del caso para iniciar una acción legal en contra de Luis Fernando Caicedo Valencia, a quien señala como autor material de la agresión que sufrió a la salida del cónclave de Fedeguayas.

“Yo bajo, estoy haciendo declaraciones a la prensa y se venía el grupo de Roberto Gilbert, hay un vídeo donde se ve que está a lado de ese negro que me agrede. Dije yo no tengo compromiso con nadie... me voy. Caminé, cuando se escucha la orden ‘anda dale’, va a quererme golpear, pero con suerte me esquivé... ni un rasguñó, ni nada”, aseguró el dirigente.

El lío jurídico tiene una segunda parte y tiene que ver con la medida cautelar de derecho constitucional con número de proceso 09571201904859, emitida por la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar Guayaquil Norte, en la que se suspende la participación y aplicación de toda disposición formal e informal, escrita o verbal emitida por los señores principales de las ligas cantonales de: Pedro Carbo, Durán, Daule, Nobol, El Empalme, Yaguachi y Salitre, así como de las asociaciones provinciales de: gimnasia, fútbol, tiro con arco, boxeo y baloncesto, quienes participaron en la asamblea.

▷Lea también: Caos en la Asamblea de Fedeguayas

Vale destacar que Roger Loor, principal de la Liga Deportiva Cantonal de Pedro Carbo, y quien según la medida cautelar estaba impedido de participar en la reunión, fue mocionado y elegido como representante de las ligas deportivas cantonales.

La convocatoria fue para las 10:30 del 11 de noviembre. Cevallos asegura que la comunicación fue extemporánea.