El secreto que guardó la ‘nueva era’

La gestión de Pierina Correa y Rosa Rada al frente de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) sigue mostrando irregularidades a pesar de ya estar fuera de la institución. Los nuevos interventores del ente deportivo se encontraron con una bodega repleta de implementos para varias disciplinas, siendo una sorpresa total para dirigentes de asociaciones.

Uno de los problemas que han sido públicos en la gestión de ‘La Nueva Era’ (eslogan de la presidencia de Correa) es la carencia de implementos para diferentes deportes. Lo que nadie o pocos sabían es que en sus bodegas guardaban desde zapatos en cajas hasta sillas de ruedas para disciplinas adaptadas.

“Es un hallazgo. En períodos anteriores tenían acumulado esto, que sirve para los deportistas. Esto fue adquirido hace varios años y ellos deberán responder por qué no lo entregaron, pero nosotros vamos a validarlo y entregarlo a deportistas, porque son ellos los que necesitan estos implementos y deben usarlos”, explicó Yodir Barreiro, interventor técnico de Fedeguayas.

Barreiro asumió como interventor junto a Bella Corina González (interventora administrativa financiera) y César Tapia (interventor jurídico) el pasado 16 de abril, y uno de los objetivos, a corto plazo, es entregar todo el material que no se ha deteriorado antes de que inicien los Juegos Nacionales, que arrancan a fines de mayo.

Cada rincón que EXPRESO recorrió de la bodega era una sorpresa total: cientos de camisetas de cuatro ediciones distinta de la carrera Guayaco Runner, balones de fútbol, de waterpolo; zapatos para box, de atletismo y hasta levantamiento de pesas. También bates de béisbol en sus cajas, 300 bóxers marca Adidas, mochilas, cuadernos, cascos y accesorios para ciclismo, gorros y lentes de natación; kimonos de taekwondo y judo; fichas y tableros de ajedrez.

El presidente de la Asociación Provincial de Vóley, Christian Duque, desconocía la existencia de estos implementos embodegados y destacó la gestión de los nuevos interventores.

“Me parece excelente. Si hay material, lo deben entregar. A veces nos ha tocado ir sin uniformes a competencias y he tenido que ir a comprar camisetas y pantalonetas y ponerles un número para que participen. Barreiro tiene la voluntad de hacer el bien, no como la administración Correa-Rada, que fue un fracaso para el deporte”, dijo.

Al igual que Duque, el presidente de la Asociación de Judo, Ronny Faggioni, quedó atónito al hablar con EXPRESO sobre este secreto que guardaba Fedeguayas.

“No tenía conocimiento de que exista la indumentaria deportiva para judo, pero coincide que justamente el viernes pasado tuve la reunión con Barreiro y me ofreció kimonos. No sé de qué cantidad estamos hablando, pero sí los ofreció. Hoy (ayer) me lo encontré y él me lo recordó”, precisó Faggioni.

EXPRESO intentó contactar a Pierina Correa para hablar sobre la retención de estos artículos; pero su asistente, identificada como Flor, explicó que está en España y regresará el 12 de mayo al país.

Balones y kits

de vóley fueron entregados. Asimismo, preparan la entrega de 73 kits para atletismo y 30 kimonos para taekwondo.

Una bodega llena de cosas útiles

1. Impecable. Cientos de implementos fueron hallados por los nuevos interventores y se irán entregando a cada una de las disciplinas correspondientes.

2. Descuido. Cuatros sillas de ruedas están en la parte alta de esta bodega. Según trabajadores del lugar, ya tienen ocho años como ‘adorno’ en este sitio.