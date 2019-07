Guerrero, el hombre de las ‘corridas’

El torero y atleta Fausto Guerrero, de 69 años, toda su vida ha estado inmerso en varias disciplinas deportivas debido a que siempre le gustó competir y sobre todo esquivar contrincantes para subirse al podio de ganadores.

El quiteño, que lleva 15 años corriendo la carrera EXPRESO (hoy Media Maratón Ciudad de Guayaquil Diario EXPRESO), en su niñez realizó al mismo tiempo natación, boxeo y fútbol, hasta que el atletismo y las corridas de toros lo atraparon. En cada una de las actividades que realizó siempre destacó.

“Recuerdo que como todo niño travieso me picaban los pies por hacer algún deporte, por eso me metí en varios, ahí no tenía muy claro qué quería jugar”, recalcó.

Guerrero inició jugando fútbol con su amigo de infancia y exseleccionado de Ecuador, Polo Carrera, en el barrio La Loja, en Quito. En la calle del barrio improvisaban un gramado y eran felices. “Jugábamos siempre pelota. Polo la movía muy bien, era un mago con el esférico”, recalcó entre risas.

Después, en 1960, incursionó en natación. Añora que fue a la piscina del complejo deportivo El Sena, ubicado en el Centro Histórico de la capital, para dar sus primeras brazadas.

“Aprendí a nadar a los 11 años. Yo me crucé nadando la laguna de San Pablo (Otavalo), pero decidí dejarlo porque había otros deportes que me atraían más”, aclara.

Después incursionó en el boxeo hasta que llegó a su vida para quedarse con el atletismo y las corridas de toros. De joven, su abuelo, Alberto Salazar, lo llevó a la plaza Belmonte y se convirtió en su nueva pasión.