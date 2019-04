Dreer: “Cuando el barco se está hundiendo hay que unirnos”

La derrota de ayer por Copa Libertadores dejó al plantel eléctrico en una olla de presión. Entre los desaforados gritos de la hinchada y la impotencia deportiva, Emelec entrenó hoy por la mañana en el Polideportivo de Los Samanes luego de una larga charla en la que analizaron el partido contra Cruzeiro.

Esteban Dreer y Jordan Jaime fueron las voces autorizadas del cuadro millonario, pero el capitán eléctrico fue contundente con sus declaraciones y reveló que está acostumbrado a situaciones así en el cuadro azul.

“Esta institución está acostumbrada a pasar momento difíciles. Lo único que le puedo decir a la gente es que cuando el barco se esta hundiendo hay que estar todos juntos. La gente sabrá su opinión y no puedo cambiarla, yo puedo decirles que el grupo, el técnico y la institución trabaja con mucha humildad y consciencia. A veces el resultado no acompaña, pero cuando acompaña estamos todos. Cuando las cosas van mal, somos pocos y cuando ganamos están todos”, explicó.

Sobre el complejo momento que atraviesa el cuadro millonario, Dreer recordó que peor la pasaron con Alfredo Arias con quien luego levantaron la estrella 14 de su historia. “¿El momento más complejo? No sé, porque recuerdo tantas cosas con Arias (ríe) porque no podíamos salir del estadio y luego quedamos campeones con él”, rememoró.

Sobre la Copa Libertadores, una obsesión que palpita en la fanaticada millonaria.

Fue claro que dependen de ellos mismos y no se ven como eliminados. “Yo sé la necesidad de la Libertadores. Entiendo que quieren que hagamos algo importante, el plantel, presidente, dirigentes y técnico no saben como deseamos poder hacer un buen papel en torneo internacional, porque después de ganar tantos títulos con compañeros y dirigentes, y que alguien me frene en la calle y me diga ‘la Libertadores’. Y sí, qué se piensa. Me voy a dormir todos los días con la Libertadores. Pero bueno, a veces en el fútbol uno no sabe que puedo pasar. No nos sentimos eliminados, dependemos de nosotros para seguir”, sentenció.