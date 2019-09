El gobierno advierte sobre el Atahualpa como sede de la Tri

Las eliminatorias al Mundial Catar 2020 iniciarán en marzo del próximo año y el estadio Atahualpa seguiría como la sede de la Tricolor. Pero esta posibilidad corre peligro según el anuncio que realizó Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno, sobre un posible veto de la Conmebol al tradicional escenario.

“Si es que no hay una inversión de aquí a marzo en el Atahualpa, posiblemente la Conmebol no nos deje jugar las eliminatorias en el estadio. Esa inversión no nos corresponde a nosotros como Gobierno. Tendremos que sentarnos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), que es dueña del estadio, y sin duda alguna apoyaremos en todo lo que podamos para que el estadio siga siendo sede de las eliminatorias”, señaló Roldán en entrevista con radio La Redonda.

El Coloso del Batán fue inaugurado a finales de 1951 y se ha convertido en la casa de la selección en los últimos procesos eliminatorios. Su última adecuación se la realizó hace 25 años con motivo de la Copa América que se celebró en el país.

Jaime Ruiz, presidente de la CDP, ratificó que actualmente el Atahualpa “no cumple con las exigencias de la Conmebol ni de la FIFA” y que la próxima semana se reunirá una comisión especial conformada por la presidencia, alcaldía de Quito y empresa privada para definir una ruta viable para la remodelación del estadio.

Resaltó que el objetivo principal es lograr que el Coloso del Batán esté listo, con las exigencias básicas, para seguir como sede de la Tricolor para el camino hacia Catar 2020.