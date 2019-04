Espinoza, a sus terceros Juegos Panamericanos como revancha

El karateca Esteban Espinoza intensifica su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019, para los que cuenta con el cupo en la categoría kumite -84 kg.

El pasado fin de semana formó parte del Campeonato Nacional juvenil, sub 21 y senior que congregó a los mejores exponentes del país en el Coliseo Roberto Gilbert en Guayaquil.

“Estos campeonatos nos sirven como preparación para lo que se viene, la competencia fundamental son los Panamericanos, queremos llegar con la mejor preparación posible. Tenemos que sacar minutos de peleas lo más que se pueda y llegar en buen nivel”, señaló Esteban.

El pichinchano de 29 años ya cuenta con experiencia panamericana tras haber competido en Guadalajara 2011 y en Toronto 2015, en esta última cita lo hizo en la división de kumite -75 kg. “En Guadalajara tuve una lesión y me tuve que retirar, en Toronto me quedé en la segunda pelea, la preparación no fue muy buena. Ahora queremos llegar mejor. Para estos Juegos cambié de categoría, me ha resultado muy bueno porque soy mucho más liviano que los otros, antes me costaba mantener el peso en -75 kg”, revela Espinoza.

Sus expectativas en Lima 2019 son las de alcanzar el anhelado podio que se le ha escapado en las dos oportunidades anteriores. “La tercera es la vencida y ahora voy con todo, motivado por mi familia, mi esposa y mi hijo, ellos son los que me ayudan a salir adelante; espero llevarme la medalla de oro” expresó.

El karateca que alcanzó su cupo en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, donde obtuvo la medalla de bronce, dice que conoce muy bien a sus rivales. “He peleado con dos de tres clasificados, gracias a Dios he logrado vencerlos. Yo tengo una cosa en mí, que cuando peleo la primera vez, se me queda grabado todo y a la siguiente se me hace mucho más fácil”, destaca.

Espinoza junto a Valeria Echever (+68 Kg), Franklin Mina (+84) y Jacqueline Factos (-61 Kg) en Kumite y Cristina Orbe en Kata conforman hasta el momento el equipo que irá a Lima 2019.