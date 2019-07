Pervis Estupiñán, oficialmente en el Osasuna

Hinchas ecuatorianos, residentes en Pamplona, España, recibieron al lateral Pervis Estupiñán durante su presentación con la camiseta del Osasuna, su nuevo conjunto en el balompié ibérico, este jueves 18 de julio de 2019.

El marcapunta nacional militó la anterior temporada en el Mallorca, elenco con el que tuvo una destacada actuación y fue uno de los artífices en el ascenso de esta institución a la primera categoría española. De ahí que los Rojillos se hayan interesado por llevarlo a sus filas.

Estupiñán, cuyos derechos deportivos pertenecen al Watford inglés, aprovechó su presentación para referirse al recibimiento de sus compatriotas, especialmente niños, que estuvieron en su primer contacto con la afición, ya oficialmente como jugador del Osasuna.

“Quiero agradecerles por venir. De momento, estoy muy bien. He llegado al hotel y me han atendido personas muy majas (buenas), me he hecho las pruebas médicas y todo ha salido muy bien. Los compañeros me han acogido de gran forma y eso me da confianza para empezar con el pie derecho”, dijo.

Pervis describió sus habilidades dentro del campo, con las que espera aportar para futuras competiciones. “Tengo rapidez y soy fuerte en la marca. Creo que es lo que me caracteriza y lo que tengo que demostrar aquí: vine para crecer mucho más como futbolista”, agregó el tricolor.