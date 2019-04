Erazo: “Mi oportunidad va a llegar, se oponga quien se oponga”

Han pasado nueve meses desde que Frickson Erazo regresó a Barcelona y el experimentado defensa no ha logrado ganarse un puesto en el equipo, pese a su trayectoria que hasta incluye un Mundial de fútbol.

Este jueves 25 de abril, el Elegante volvió a referirse a su situación, disparando munición gruesa, luego de haber sido marginado, incluso, de la nómina que disputó la Copa Ecuador ante Mineros.

“Cuando mostraron la lista de concentrados y me enteré que no estaba, no entendí, pero siempre trato de coger las cosas con la mayor tranquilidad, con la mayor madurez, sabiendo que en cualquier momento mi oportunidad va a llegar, se oponga quien se oponga. Barcelona está por encima de cualquier persona, de cualquier grupo, entonces esperemos que la oportunidad llegue lo más pronto posible. Yo siempre me entreno de la mejor manera para estar bien”, indicó.

Cuando se le preguntó respecto de quién se opone a su presencia en la cancha, lanzó un mensaje entre líneas.

“Lo que puedo decir es que hay personas por allí que de una u otra manera no me permiten que yo pueda mostrar lo que so y eso me intranquiliza, porque yo dejé muchas cosas para llegar a Barcelona... Siempre que estoy en la calle la gente me pregunta por qué no estoy, por qué no juego y es la misma pregunta que me estoy haciendo yo, pero no estoy con el ánimo de crear polémica ni nada por el estilo, no tengo ningún tipo de lesiones y trabajo para estar preparado. Me llevo bien con todos mis compañeros, tengo una buena relación con el cuerpo técnico, obviamente ellos recién llegaron, se están acoplando al club, conociendo al plantel, no sé qué tipo de recados le pudieron haber pasado al nuevo cuerpo técnico, no sé si es una decisión unánime institucional, lo que sí sé es que yo me debo a Barcelona y mi oportunidad va a llegar”.

Erazo reconoció que a momentos la situación lo “desmotiva”, pero reiteró que no es un “tipo hipócrita”.