Cevallos: “Los que quedaron son verdaderos barcelonistas”

Cerca de cumplir su período en la silla grande de Barcelona, José Francisco Cevallos habló de la lealtad de los dirigentes que siguen a su lado, el porqué del fichaje de Jhon Cifuente, lo que piensa de su contrincante electoral y cómo planea disminuir el déficit del club, que en cuatro años logró reducir en siete millones y medio. Si no gana la elección se dedicará a su familia y negocios propios.

- En 2017 le dijo a EXPRESO que tras su mandato iba a dejar la presidencia. Una de las razones era su familia. ¿Qué dicen ellos por su intento de reelección y qué lo hizo cambiar de parecer?

-Al principio querían que nosotros saliéramos, pero viendo el gran trabajo que se ha hecho y el esfuerzo, me apoyan. Me quieren mucho y me respaldan. Si bien nadie es indispensable en la vida y alguien del equipo seguirá el proceso, sabemos que nos hacen falta cuatro años más para poder estabilizar el club. Está encaminado, pero para solucionarlo necesitamos cuatro años más.

- ¿Qué le hace falta hacer en Barcelona?

-En las áreas financiera y administrativa. Solventar lo económico y para eso tenemos una fórmula con un planteamiento financiero conservador, pero que va a dar resultados con gente conocedora del tema. Y todo de la mano de lo deportivo. El gran desafío es el éxito deportivo y financiero.

- Una de sus propuestas en 2015 fue conseguir la institucionalidad del club, lo que implica mantener un directorio sólido. En su período se retiraron más de 10 dirigentes. ¿Cómo lograr aquello si varios nombres se bajaron del plan inicial?

-Lastimosamente tuvimos la rescisión de algunos dirigentes, pero uno ve que tienen aspiraciones personales y agenda propia. Y en la vereda de al frente, de los que se han ido, ocho iniciaron en la lista. El 80 % del nuevo directorio es renovado, y el 20 % se ha mantenido, por lo que les debo mi gratitud por su lealtad. Pese a todo se han quedado, se han puesto la amarilla, son verdaderos barcelonistas.

- ¿Cuánto ha logrado disminuir el déficit de Barcelona?

-Nosotros asumimos una deuda de 36 millones y medio de dólares. Un grupo opositor nos señala que nosotros creamos esta deuda, pero todo lo contrario. Eso fue el resultado de malas administraciones en los últimos 20 años. A julio de 2019, arroja un resultado de 29 millones y medio.

- En 2016 nos dijo en una entrevista que habían pagado 5,5 millones de dólares de ese déficit. ¿Por qué de 2016 a 2019 solo se redujo 2 millones más?

-Se ha disminuido, que es lo importante. Es que se ha invertido en jugadores y asciende el patrimonio. Hemos avaluado a la plantilla y según el portal Transfermarkt asciende a 22 millones de euros. Mire al estadio, cómo nos lo entregaron y ahora cómo está. Las suites hoy valen tres veces más.

- ¿Qué plan tiene ahora para saldar el déficit de Barcelona?

-Nosotros nos comprometemos a pagar el 50 % de la deuda. Hoy Barcelona recibe de 19 a 20 millones anuales y de ello vamos a financiar 3 millones y medio el primer y segundo año, y 4 millones el tercer y cuarto año. Sin considerar torneos internacionales y sus premios. Si incluimos eso, se estima saldar máximo el 75 % de la deuda.

- Juan Alfredo Cuentas ha sido su mano derecha. Que no esté en su lista, ¿es una jugada para evitar la resistencia del socio o de verdad quedaría al margen de Barcelona?

-Él está al margen. E injustamente ha sido cuestionado, eso siempre lo menciono. Doy fe del gran trabajo que ha realizado. Renegociando los contratos publicitarios, diferentes formas para conseguir recursos, organizando de forma espectacular la Noche Amarilla, que nos deja ingresos importantes. Él, como otros dirigentes, no abandonó el barco en momentos difíciles. Por eso mi reconocimiento, ellos se han puesto la amarilla y demostraron lealtad a la institución y a mí.

- ¿No está repitiendo el error de dirigentes pasados al contratar a Cifuente a largo plazo? Ya que existe la posibilidad de no seguir al frente.

-Creemos que es un gran jugador y una oportunidad. Si no lo aprovechábamos, podía irse a cualquier equipo local o internacional. No sabemos si seguiremos con Fidel (Martínez), qué pasará con Leo Campana, tenemos solo a Álvez y Angelo (Quiñónez). Llegó a costo cero y es una gran inversión del club. Creo yo que si estuviera fuera y el presidente actual contrataría a Cifuente, hasta le agradecería.

- En 2017 en una entrevista con este Diario manifestó que el elegido para seguir su presidencia de cuatro años era Alfaro Moreno, quien hoy es su rival.

-La pregunta es más para él, pero no debemos considerarnos rivales. Él tiene sus aspiraciones personales de ser presidente de Barcelona y ya es decisión de los socios a quién le dan su voto de confianza. Es una persona de bien y espero, de ganar, que encamine al club de buena forma.

- ¿Siente que la salida de Alfaro Moreno del club fue una traición?

-No traición. Pondero a los que se quedaron hasta el final. Insisto: ya es una decisión de él, de saber con qué intenciones se aisló al inicio; pero de mi lado no habrá irrespeto.

- ¿Lo felicitaría si logra ganarle la presidencia?

-Le daría la mano, lo felicitaría y le desearía lo mejor. Eso es lo bueno de estar unidos todos, como en 2016, cuando fuimos contundentes de principio a fin.

- ¿Qué lo diferencia de los otros 43 presidentes que tuvo el club?

-Cómo lo recibimos. He hablado con muchos expresidentes y me cuentan sus historias. Una vez hasta perdían sus bienes por Barcelona, imagínese esas historias, muebles de las oficinas. Nuestra huella es cómo lo asumimos y cómo está ahora. El daño causado fue de los últimos 20 años.