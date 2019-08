Espinoza: “Mi sueño de pequeño siempre fue representar al país”

Jhon Jairo Espinoza vive hasta ahora, el mejor año de su carrera como futbolista. La convocatoria a la selección ecuatoriana absoluta para la gira por Estados Unidos, donde jugará dos partidos amistosos por la fecha FIFA, es una de las grandes alegrías que ha experimentado el defensa del Aucas a sus 20 años. El zaguero, quien hasta hace nueve años cuidaba carros en los exteriores del estadio Monumental, volvió a recibir la confianza del técnico argentino Jorge Célico como lo hizo en el Sudamericano sub-20 de Chile y en el Mundial de Polonia de la misma categoría. El tricolor ha recibido este nuevo reto con sencillez y profesionalismo.

-¿Cómo recibió la convocatoria a la selección mayor?

- Tenía mis sospechas porque el profesor Jorge Célico me había llamado días anteriores para ver cómo estaba, pero eso hizo que me quedara algo en la cabeza. El día del llamado (martes) estaba pendiente de la convocatoria y cuando se dio mi nombre realizaba terapia en el entrenamiento. No lo creía, mi sueño de pequeño era representar a mi país y ahora se hace realidad en la selección mayor.

- Son momentos de alegría, pero que han costado muchas lágrimas...

- Claro, recuerdo los momentos duros cuando lloré y aguanté hambre, cuando llamaba a mis padres para que me manden dinero para la comida, para los pasajes. Una vez llamé a mi mami y le dije que sentía que me desmayaba, debido a que no me alimentaba bien cuando estaba en Quito en mis inicios.

- ¿A los cuántos años imaginaba que le llegaría este llamado a la mayor?

- A ratos creía que podía llegar cuando tuviera 25 años, pero no eran sueños fuertes. Pero Dios tenía otras cosas para mí. Esta es la segunda vez que me llaman a la selección mayor. La vez anterior también fue para una gira por Estados Unidos (en 2018 por Bolillo Gómez).

Siento una alegría gigante.

- ¿El éxito de la Tri en el Mundial sub-20 ha servido para cumplir este sueño?

- Sí, de mucho, ha sido una inyección de ánimo en todo. El profesor Célico ahora nos ha convocado por lo que hicimos en Polonia.

- ¿Y con quién compartió primero la noticia?

- Con mi papi, lo llamé, le conté y me dijo que se siente feliz por todo lo que me pasa. Mis hermanos también están contentos. Mi mamita, más que feliz, sus oraciones siempre están conmigo.

- Será parte de una película...

- Es una película-documental sobre la sub-20 y fueron a mi casa para hacer unas grabaciones.

- Es creyente en Dios, ¿qué le pide en sus oraciones?

- Solo le doy gracias a Dios por todo, por haberme cuidado tanto cuando era pequeño y darme la bendición de jugar ahora en la selección. Son cosas grandes que él tenía para mí. Y a pesar de que le he fallado mucho nunca me abandonó, ha hecho cosas extraordinarias, solo le digo que amo a Dios con todo el corazón. Recuerdo que cuando le decían a mi madre que no me apoye con los pasajes y la comida cuando salí a buscar oportunidades fuera de Guayaquil.

- A algunos convocados los veía jugar a través de la televisión y ahora podrá compartir con ellos...

- Tengo una anécdota inolvidable con Fernando Gaibor. Una vez fuimos a un partido de Emelec con mi hermano Jordano y él fue a pedirle algo. Gaibor le regaló una pantaloneta. No lo podíamos creer. Luego nos turnábamos para usarla. Éramos felices con tremendo regalo. También con José Cifuentes. Cuando estaba en el Deportivo Cuenca él era titular y lo veía jugar, ahora fue mi compañero en la sub-20 y lo será en esta convocatoria.

- A usted le sobra la fe en todo lo que hace...

- Hay que seguir trabajando como desde el inicio, como cuando íbamos a buscar una oportunidad. Ahora me toca a mí representar con el corazón y todas las fuerzas a mi Ecuador.