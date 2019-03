Un concierto de goles

Las canciones de José Luis Perales le suenan muy familiares. El popular éxito ‘¿Y cómo es él?’, por ejemplo, es uno de los temas que más le recuerdan a su familia, proveniente de su natal Paraguay.

Luis Antonio Amarilla, actual goleador del torneo con cinco tantos y nuevo artillero de Universidad Católica, contó a EXPRESO que viene de un hogar musical. Su hermano menor, Andrés, es cantante y generalmente interpreta baladas y música romántica. “Pero sobre todo las canciones de José Luis Perales, que son las que yo siempre le pido que cante”.

Totín, como lo conocen cariñosamente en su casa porque su otro hermano, Jorge, no podía pronunciar su nombre cuando eran niños, también tiene dotes de cantante. Pero dice que, definitivamente, lo suyo es el fútbol. “Podría ser cantante (risas), porque también me gustan las baladas. Pero el género que más me gusta es la polka paraguaya”.

Esa fusión musical y deportiva la heredó de su papá, Édgar, quien fue futbolista pero cuya carrera terminó muy temprano. “Sufrió una lesión que lo obligó a dejar el fútbol”. Pero Édgar es además un gran cantante y, según comentó Amarilla a este Diario, las reuniones familiares suelen ser con música en vivo, con el dueto de Édgar y Andrés.

Antes de viajar a Ecuador, Totín recibió un regalo muy simbólico. Se trata de un tereré de cuero, que es un envase para colocar agua con hielo y que, al costado, lleva un pequeño vaso para poner la hierba mate.

Esa es la bebida tradicional de Paraguay, muy similar a la que se consume en Argentina, pero la diferencia es que la paraguaya tiene sabores de naranja, limón o menta, por lo que el sabor del mate resulta más cítrico.

“Mi papá me regaló el tereré antes de viajar a Ecuador. Es mi pedacito de Paraguay acá”. Este tereré tiene una leyenda que dice “Paraguay”, con los colores de la bandera de ese país, y el envase mantiene el agua fría, sin importar el clima exterior.

Pero Amarilla ya no está tan solo en la capital ecuatoriana. Hace dos semanas, su hermano Andrés llegó al país para hacerle compañía y, con él, viajó la mamá de ambos. Ahora, el talento musical de la familia Amarilla sonará en su residencia, en el norte de Quito, donde se interpretan los éxitos de José Luis Perales al ritmo de los goles de Totín para la Católica.

Seguirán con el ritmo de trabajo

Para no dejar de lado el ritmo del trabajo físico, los jugadores de Universidad Católica harán fútbol entre ellos, con la finalidad de no decaer en el entrenamiento este fin de semana en el que no habrá jornada del torneo por las elecciones.

El entrenador colombiano Santiago Escobar comentó que ayer, después de la práctica, los jugadores compartieron una comida. PCD