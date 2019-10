Mejora del Bombillo y debate por Ramos

El Monumental se convirtió el domingo pasado en el escenario de absolución del equipo eléctrico con su fanaticada, pero también en el despertar del debate sobre Leonardo Ramos, a quien se le ha adjudicado un porcentaje de esta derrota por varias aristas.

La previa delineaba, con antecedentes, que los toreros venían en racha y en su casa y su gente, difícilmente podían recibir un golpe como el que se dio. Pero el fútbol tiene atenuantes y Ramos, según expertos, no supo darle una lectura correcta a lo sucedido.

En cambio, el plan de Ismael Rescalvo, entre la serenidad y la eficacia, dieron un gran sustento de una clara evolución en los últimos meses.

“Aunque al principio sembraba la duda de cómo le podía ir a Rescalvo en Emelec, por cómo salió de Independiente, creo que hoy está imprimiéndole un juego al equipo que no solo es vistoso por sus toques, sino que también ha logrado devolverle la confianza a varios valores de la plantilla, como Joao Rojas, Dixon Arroyo y hasta el mismo Daniel Angulo”, explicó el expreparador físico del club, Duffer Alman.

Estos tres nombres en mención no eran salvadores o protagonistas en Emelec a inicio de temporada, de hecho eran constantemente señalados por sus actuaciones. Sin embargo, el cambio de timonel ha influenciado en estos valores que presentan una mejora notable, que se adhiere a la colectiva.

Barcelona, más allá de perder los puntos y lo anímico que conlleva un duelo de esta índole, no peligra su clasificación al playoff de final de temporada, pero sí obligó a que se abriera el debate por su estratega.

“No hay duda de que Emelec hizo un gran trabajo después de la expulsión, pero un estratega debe replantearse situaciones cuando suceden estos hechos que alteran la planificación. Tuvo prácticamente todo el partido para darle la vuelta o empatar, Barcelona tiene un gran plantel, pero Ramos tuvo responsabilidad a la hora de mover las fichas. Dejó afuera a un Marcos Caicedo que venía motivado y se quedó sin desequilibrio por las bandas”, explicó el exvolante torero Janio Pinto.

El nuevo presidente de Barcelona, Alfaro Moreno, ha dicho públicamente que quiere conocer el trabajo del DT charrúa antes de asumir su cargo, lo que no parece ser un buen rpesagio para Ramos. Mientras que Emelec acelera, como ha sido una costumbre, en el último tramo de la temporada.

Detalle

70 victorias ha conseguido Emelec en el historial de Clásicos del Astillero. Sigue detrás de Barcelona que tiene 72.

Las variantes de Ramos



Los cambios que hizo el técnico no ayudaron a Barcelona. El Ídolo no tuvo desequilibrio por las bandas y no encontró claridad por carriles interiores.

- Juego aéreo

Barcelona buscó hacerle daño a Emelec con juego aéreo en pelotas paradas. Pero no resultó.

- El trabajo defensivo

No hubo seguridad en el sistema defensivo. Emelec ingresó varias veces con peligro a su terreno. La goleada pudo ser mayor.

Crecimiento y confianza



El tercer gol de Emelec fue una clara muestra de la confianza que sus futbolistas se han acreditado.

- Estilo de juego

Se criticó a Rescalvo por no darle un norte al juego colectivo de Emelec. Pero no solo en el Clásico, sino en juegos pasados, se ha notado una tendencia en su estrategia.

- Orden táctico

A pesar de tener un jugador más, Emelec no se desesperó. Con ese orden y tranquilidad que tuvo selló una justa victoria.