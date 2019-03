La pareja azul que ‘se robó’ la atención en el Capwell

Karla Gaibor y Francisco Pera son la pareja del momento. En las redes sociales su imagen se ha hecho viral, debido a que durante el partido entre Emelec y El Nacional, que se disputó el domingo 17 de marzo en el Capwell, los cogieron en ‘roja’.

Y no porque hayan estado haciendo algo indebido, sino porque la chica le observaba de ‘reojo’ el celular a su esposo, quien estaba entretenido en su aparato, durante el entretiempo del duelo que al final ganaron los azules.

Muchos en las redes especularon con que el joven estaba chateando con alguna otra mujer o que estaba viendo imágenes prohibidas, pero la verdad del caso es que nada de eso sucedió.

En exclusiva para EXPRESO, Karla aseguró que solo estaba observando cómo su esposo revisaba las estadísticas del partido.

“Ya una no puede ni observarle el teléfono a su esposo (risas). Él no estaba revisando nada malo, solo que para mi mala suerte me enfocaron en el momento menos indicado”, comentó la chica.

Según la pareja, cuando llegaron a su hogar se dieron cuenta que su imagen era blanco de los memes.

“Nos vimos sorprendidos con miles de mensajes que nos llegaban al celular con nuestra imagen. Al inicio me incomodé un poco, pero ahora nos divertimos con cada meme”.

Debut y despedida

Karla aseguró ser barcelonista y que ese día fue al estadio por pedido de su esposo. “Como tenemos once días de casados vamos a todos lados juntos (ja). Pero esta será la última vez que voy al estadio, me muero de la vergüenza”.

Al final, el “soldado caído”, como lo etiquetaron en las redes a Francisco, sigue disfrutando de su matrimonio y del triunfo que alcanzaron los azules el domingo.