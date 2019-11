Emelec se juega el año en 90 minutos

Para Emelec podría no haber mañana en la LigaPro, si hoy (16:15) no derrota a Mushuc Runa en el estadio Capwell. Es verdad que otras combinaciones de resultados le permitirían clasificar a los playoffs, pero si hay algo que han aprendido los azules en esta temporada, es que no se puede confiar en la suerte, ni depender de nadie.

Con 43 puntos y más 8 de gol diferencia, el tricampeón mira por el retrovisor a El Nacional (41 +6), el único contrincante que podría desplazarlo de ese octavo lugar que otorga el último cupo a la siguiente fase del certamen.

Una victoria ante el Ponchito dejaría a los millonarios con 46 unidades, fuera del alcance de los militares, cuyo techo es de apenas 44 puntos.

El empate, y peor aún la derrota, pondría a los dirigidos por Ismael Rescalvo a jugar con la calculadora a la mano.

Si El Nacional vence a Macará en el Bellavista, la primera opción sellaría una igualdad en 44 unidades y sería el gol diferencia el que defina.

Una victoria del Bitri, combinada con una derrota del Tricampeón, dejaría al elenco guayaquileño fuera de la fase decisiva de la LigaPro 2019.

“Lo positivo es que dependemos de nosotros. El plantel respondió en el momento adecuado y por eso el domingo (hoy) debemos ir con la tranquilidad de saber que somos dueños de nuestro destino. Ganar es el único verbo que conjuga el grupo, siempre respetando al rival que enfrentaremos, sabiendo que esto no se termina hasta que el árbitro lo decreta”, dijo el centrocampista Pedro Quiñónez, quien reapareció en estas últimas semanas, tanto en LigaPro como en Copa Ecuador.

Rescalvo toma como ejemplo lo mostrado ante Liga de Quito, donde su equipo logró igualar la serie en los últimos minutos. Para el técnico español es el punto de partida para lo que quiere de cara al futuro. “Estos partidos nos han ayudado a convencernos todavía más, vemos reflejado en cada partido lo trabajado en entrenamientos. Mostramos juego y una idea que cada vez están más consolidados. El grupo está fuerte, con actitud, intensidad, sometimos a Liga de forma extrema. El equipo entendió bien el mensaje del plan de juego”.

La única baja confirmada para la jornada de hoy es la de Esteban Dreer, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por haber acumulado su quinta tarjeta amarilla.

Lo mismo sucedió en la fecha anterior con Dixon Arroyo y Wilmer Godoy, quienes limpiaron sus amonestaciones y estarán a disposición de Rescalvo, en caso de clasificar a la fase de los playoffs.

Desde 2009 Emelec ha sido permanente animador del torneo, siendo ese año en el que alcanzó su peor ubicación, tercero. MGD

El rival

Cierra el año quedándose en el limbo

Actualidad. Con 30 puntos salvó la categoría, pero no tiene ninguna opción de clasificar a los playoffs. Para el Ponchito, la temporada 2019 llega hoy a su fin.

Responsabilidad. El técnico Martín Cardetti concentró a lo mejor de su plantel para este juego.

Figura. Horacio Orzán (foto) es un centrocampista de interesante nivel.