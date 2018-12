Neme: “Soso es uno de los mejores profesionales que fichamos”

Al día siguiente de haber perdido la final del campeonato ecuatoriano ante Liga de Quito, Nassib Neme reafirmaba la tranquilidad envidiable que siempre lo caracteriza. Desde su casa, en Guayaquil, el presidente de Emelec recibió a EXPRESO para analizar la temporada del equipo eléctrico y, consciente del período de transición que atraviesa el club, destacó el trabajo realizado por el estratega Mariano Soso. “Seguramente, con mayor cantidad de tiempo, Soso podrá mecanizar más sus ideas de juego”, manifestó.

- ¿Cómo define estos primeros meses de Mariano Soso?

-Excelente. Es un equipo comprometido, convencido de la propuesta. Un trabajo ordenado y metódico, yo diría que es uno de los mejores profesionales que hemos logrado fichar para la dirección técnica. Estamos contentos con su trabajo. No necesito respaldar a los entrenadores; a ellos los respaldan los resultados.

- ¿Han llegado ofertas por él?

-Bueno, no tiene salida porque tiene contrato. Hay clubes de Chile y Argentina que lo requieren. Les hemos dicho a todos que él tiene contrato.

- ¿Qué le significó la derrota ante Liga de Quito?

-Nada. Estoy bien, no se puede ganar siempre.

- ¿Le gustó el planteamiento en Ponciano? Arrancó el Tigre Palacios con poca experiencia y prescindieron de los enganches.

-El equipo encontró un nuevo entrenador a mitad de año y es la primera ocasión que un técnico que llega a mediados de temporada logra ganar una etapa y meter al equipo a la final. Seguramente, con mayor cantidad de tiempo de trabajo, Soso podrá mecanizar más sus ideas de juego. No era la primera vez que Luna, Matamoros y López Pissano no estaban jugando de titulares en Emelec en la altura, no era nada nuevo, ya había utilizado doble punta contra Liga. El planteo está directamente relacionado con las necesidades de determinado resultado.

- ¿Cree que el equipo hizo lo necesario para ganar la copa o Liga es un justo ganador?

-Creo que el fútbol no tiene que ver con justicias o injusticias. La gente siempre cree en el campeón moral, los goles morales. La prensa hace eso y está en su derecho. El resultado global fue 2-1 a favor de Liga de Quito y eso es lo que cuenta para definir a un campeón. Lo demás no tiene que ver con el resultado final. Ellos ganaron en 180 minutos y hay que aceptarlo.

- ¿Considera que llegar a la final del campeonato ya era una recompensa?

-No lo creo, porque anteriormente ya nos había tocado. En 2015 no ganamos la primera etapa, en 2017 quedamos cuartos en la primera etapa, ganamos la segunda. Fue un año muy parecido a otros.

- ¿Pudo escuchar las declaraciones de Esteban Paz luego del triunfo cuando dijo que ellos siempre ganan “campeonatos transparentes”?

-Bueno, los únicos campeonatos que han estado cuestionados por la falta de transparencia son aquellos en los que un equipo utilizó cinco extranjeros en vez de cuatro, utilizó un juvenil en cancha que no lo era, en consecuencia sacó ventaja por sobre el resto de rivales. Esos hechos fueron sancionados por la Ecuafútbol, no significaron parte de la leyenda urbana, fueron hechos evidenciados. El resto es parte de esa leyenda y lo que se le ocurre decir a más de uno. En cuyo caso, quienes hayan tenido jugadores que ilegalmente formaban parte del club, violando normas, son quienes han ganado campeonatos de forma no transparente, el resto lo hemos hecho de la manera correcta.

- Vendieron a Fernando Gaibor a inicios de año y a Ayrton Preciado a mediados. ¿El club estaba consciente de lo complicado que sería encontrarles un reemplazo inmediato?

-Todos los jugadores tienen reemplazo, los jugadores salen debajo de la tierra. No tiene que ser uno igual a otro. Se fue Miler Bolaños y Emelec fue campeón, se fue Ángel Mena y Emelec fue campeón, se fue Gabriel Achilier y Emelec salió campeón. Se fueron varios y el equipo siguió destacando.

- ¿Cuál fue el plan a partir de la salida de jugadores que significan tanto en lo deportivo?

-Han salido 10 jugadores de Emelec y el plan es el mismo, el proyecto no cambia y no depende de un jugador en particular.

- ¿Cuál es el balance que hace de la última tanda de fichajes donde se apostó mucho por la juventud?

-Es positivo, lograron, siendo un equipo nuevo, disputar la final del campeonato, así que es positivo. En la estructuración de un plantel los equipos figuran de mitad de tabla para abajo, entonces puedo decir que es una exitosa transición.

- ¿Han pensado en las nuevas incorporaciones?

-La reunión respecto de temas contractuales, inicios de pretemporadas y listado de jugadores que el entrenador desea será mañana (ayer). La prensa dice muchas cosas, no estábamos pensando en contrataciones.