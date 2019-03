El Bombillo y la búsqueda del 11 ideal

No ha sido una tarea sencilla encontrar el once perfecto de Emelec en esta temporada. Prueba de ello son las constantes variantes que ha ejecutado el estratega argentino Mariano Soso en cada uno de sus planteamientos. El rosarino podrá aprovechar el tiempo de pausa del torneo (por fecha FIFA y elecciones) para hallar el Emelec que anhela y necesita, porque a la vuelta está la LigaPro y la Copa Libertadores, dos torneos en los que el Bombillo aún no ha logrado encenderse.

“Es normal probar varios jugadores, sobre todo por la extensa plantilla que tiene Emelec, pero creo que las constantes rotaciones de Soso también pasan por los bajos rendimientos de varios futbolistas. Se lo critica mucho, pero aún no se ve el gran nivel de jugadores que llegaron con un cartel prometedor”, explicó a EXPRESO Duffer Alman, expreparador físico de Emelec.

Y es que el cuadro eléctrico ha mostrado a 27 diferentes futbolistas en estos ocho encuentros oficiales, pero aún no ha aparecido un equipo que deslumbre o que satisfaga el gusto del hincha azul.

No es difícil encontrar los más regulares en el cuadro eléctrico. Solo Esteban Dreer y Leandro Vega han jugado -como titulares- en siete partidos, mientras que descansaron solo un encuentro cada uno, curiosamente, ambos descansaron esa fecha contra Delfín, en Manta, porque se acercaba el duelo copero contra el Huracán de Argentina.

“Soso tiene que empezar a delinear el equipo porque es importante que entre ellos empiecen a automatizar movimientos y eso se produce jugando juntos en el campo. Las sociedades deben irse ensamblando”, explicó Juan Triviño.

Aunque la victoria ante El Nacional resultó un bálsamo para los azules, las pruebas que deben encarar Soso y sus dirigidos no se detendrán. Tienen que enderezarse en el torneo local porque hoy son novenos y en Copa rebelarse, un paso en falso dejará al Bombillo bastante comprometido en el torneo internacional.

Leandro Vega será azul hasta el 2023

El zaguero argentino Leandro Vega selló ayer su vínculo con el Club Sport Emelec hasta el 2023, en una compra definitiva por 1,1 millones de dólares.

Vega, exjugador de River Plate, colgó una foto con la leyenda de “un gran paso para mi carrera, feliz de pertenecer a esta gran familia de Emelec”. Junto al futbolista estaba el presidente azul, Nassib Neme, y el contrato firmado.