Dreer: “Entendemos el enojo del hincha”

Si hay alguien que ha vivido los manjares de la gloria con Emelec es Esteban Dreer. El Rifle ha levantado cuatro títulos con el equipo millonario y es considerado uno de los porteros más importantes de su historia. Pero hoy su equipo no vive los mejores días y él lo reconoce, sobre todo, entiende el malestar que expresa el hincha azul.

“Es entendible. El mismo enojo de la gente lo tenemos nosotros también, aunque se piense que no. Cuando un equipo se construye siendo protagonista todos los años, cuando no es protagonista es difícil, no es que uno lo toma como bueno tantos años siendo protagonista, uno que no pase. No, no”, aseguró el portero argento-ecuatoriano.

El arquero de Emelec también habló de lo que se esperaba de este torneo, pero que conforme fueron pasando las fechas, la situación se fue tornando adversa y que la regularidad no ha sido una característica en esta LigaPro.

“A principio de año sabíamos que iba a ser un torneo lindo, que se iba a definir primero en las últimas fechas y después iba a comenzar un nuevo torneo en los playoffs. Los únicos regulares en este torneo han sido Macará, Independiente y Católica, pero el resto gana y pierde, está muy impredecible en los últimos tres”, sostuvo.

Recordó todo lo vivido en el duelo contra Macará y como los golpes del equipo ambateño fueron en momentos importantes. “Contra Macará que te conviertan de entrada es difícil, desde el 0-1 tuvimos opciones claras y no pudimos convertir. Al finalizar del primer tiempo nos encontramos con otro gran gol. Pero en este momento le pido a la gente que no pierda la fe, hay partidos por delante. Sentimos lo mismo que ellos y lo único que nos queda es poner la cara, luchar hasta el final. Quedan muchos partidos”, sentenció.

Emelec jugará este miércoles, a las 19:30, en el Bellavista de Ambato contra Técnico Universitario por los cuartos de final de la Copa Ecuador; mientras que el domingo tendrá que medir en el estadio Banco Pacífico Capwell a Guayaquil City, que viene en racha y podría terminar de enterrar las aspiraciones del Bombillo a los playoffs de LigaPro.