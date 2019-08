Azules confían en sonreír en diciembre

Emelec es décimo en la tabla de posiciones de LigaPro y su distancia con el último de los cupos para ingresar al playoff es de cinco unidades. Sumado a esto, el domingo 25 de agosto deberá jugarse una carta de oro contra el líder del campeonato, Macará, obligado a sumar tres puntos en su afán de no seguir alejándose del objetivo de llegar a la siguiente parte del torneo nacional.

Marlon Mejía, defensor central del Bombillo, habló el viernes 23 de agosto con los medios y reconoció que a pesar de las bajas que tienen, confía en el plantel azul y quien tenga que entrar hará lo posible por la anhelada victoria.

“Nos estamos preparando muy bien. Macará es un equipo muy fuerte por algo está en la posición donde está. Si bien es cierto tenemos algunas bajas, hay un plantel competitivo y quien entre sé que lo va a hacer muy bien”, dijo el jugador formado en el equipo eléctrico.

Asimismo, Mejía aprovechó para asimilar que no viven un buen momento, que la presión está en su ADN, pero que tiene la seguridad que para diciembre estarán festejando junto a la hinchada azul. “Siempre hemos tenido esa presión, Emelec es un club grande y la hinchada lo hace más grande. Sabemos lo que sufren porque yo soy hincha y me siento igual a ellos, pero que se queden tranquilos que aquí vamos a trabajar al máximo. No pasamos un buen momento en lo individual y colectivo, pero creo que a final de año vamos a celebrar todos”, agregó.

Mejía cree que la idea de Ismael Rescalvo sigue calando en el equipo, pero que todavía no está instaurada al 100 por ciento. “En el global hemos hecho cosas más buenas que malas, salimos a ganar todos los partidos pero se nos han plantado bien los rivales. De a poco asimilamos la idea del profe”, concluyó.

Al igual que el central, el delantero, Daniel Angulo sumó que están enfocados en llegar a los playoffs de final de temporada. “Es complicado porque ahora mismo nos estamos quedando fuera de los 8 pero tenemos una gran responsabilidad de entrar a ese objetivo y por qué no pensar en una final después de eso. Estamos conscientes que para entrar entre los primeros ocho tenemos que empezar a ganar”, sumó el exjugador de Independiente del Valle.