Emelec saluda de cerca los playoffs

Hay formas cómo ganar. Unas pueden llenarte de confianza porque lo trabajado en la semana se ha puesto a prueba o pueden suceder situaciones afortunadas que te acompañan y te conducen a los tres puntos.

Este domingo 29 de septiembre, Emelec no necesitó de esto último y firmó, con tremenda supremacía, una victoria ante Olmedo que no solo lo deja a puertas del playoff final de LigaPro, sino que inyecta anímicamente a la parcialidad eléctrica de cara a la próxima fecha: el eterno Clásico del Astillero.

Los resultados de la fecha había jugado a su favor, El Nacional no pudo pasar el examen contra el América de Quito y se comprometía, pero Emelec necesitaba dar el golpe para alejarse de los puros criollos.

Tal fue la convicción de los dirigidos por Ismael Rescalvo que salieron a marcar su gol más rápido de la temporada. No se jugaban aún los dos minutos de juego y los azules construyeron una gran jugada colectiva que Daniel Angulo cerró con una definición incómoda. Ese tanto abrió la puerta a lo que sería una goleada inminente.

Olmedo intentaba quitarle la pelota a Emelec, pero las asociaciones a primer toque y las transiciones ordenadas de línea a línea, hicieron del local un equipos compacto y que sabía hacia donde dirigirse para llevarle peligro a Olmedo.

Romario Caicedo volvió a marcar para el equipo eléctrico, de hecho su gol se firmó con un contragolpe fulminante, efectivo y lleno de buenas variaciones en ataque. El ex jugador del Olmedo no festejó el gol por respeto a su ex plantel, pero la hinchada eléctrica deliraba.

Fue tan contundente la superioridad del Bombillo que al terminar los primeros 45 minutos, el resultado los alejaba por tres goles y el Ciclón Andino no parecía estar cerca de ningún milagro.

Ismael Rescalvo empezó a meditar el choque ante Barcelona la próxima fecha y retiró del campo a los futbolistas azules que estaban condicionados por las tarjetas amarillas.

Joao Rojas, Dixon Arroyo, Esteban Dreer y Bryan Carabalí, eran los cuatro jugadores que podían perderse el partido inmortal, pero antes de los 90 minutos, Rescalvo sacó del duelo a Rojas y Arroyo. El partido tenía una historia definida y era azul.

A pesar del descuento y alguna otra jugada puntual, Olmedo estaba sometido y Emelec no se incomodaba. De las gradas azules salía el cántico en alusión a Barcelona y el Clásico del Astillero, porque el entusiasmo se desbordaba en el Capwell, gracias a un Bombillo que convenció, gustó, goleó y se acerca al playoff.