Emelec quiere casa llena y llegar a la final

El 2-0 que le propinó Liga de Quito a Emelec en el choque de ida por la Copa Ecuador no es un marcador que asuste a la parcialidad eléctrica. De hecho, el técnico español Ismael Rescalvo lo asume como un gran desafío, pero que será más factible con el clamor popular de su gente este miércoles 30 de octubre en el estadio Capwell .

“Se hizo un gran partido. Se nos dio la posibilidad de actuar, los jugadores que no veníamos actuando se nos dio la oportunidad y tuvimos un buen partido. La idea era sacar tres puntos, no se pudo pero nos quedamos contentos con el empate”, agregó el ex Santos Laguna de México.

El entrenador de los eléctricos también aprovechó para analizar el desempeño contra Católica y ponderó que es posible darle vuelta a la serie contra Liga de Quito. “El miércoles tenemos la oportunidad de llegar a una final y sabemos que no fue el resultado positivo en la ida pero eso nos genera ese reto, esa mentalidad de lo que venimos haciendo y estamos convencidos que somos capaces de darle vuelta al marcador. Conocemos la dimensión y complejidad del rival, pero lo más importante es lo que viene mostrando el equipo y desarrollando. Pensamos que podemos ser capaces y que estamos convencidos”, cerró.

La dirigencia eléctrica espera tener un estadio a reventar el miércoles en el Capwell, por lo que han publicado un solo valor para las diferentes plateas del escenario azul. Tres dólares será el valor para todas la localidades menos Palco General Gómez y Adicional de Suite. Mientras que niños menores a 3 años de 90 centímetros, ingresan acompañados de un adulto.