Emelec, en alta tensión

Los gritos a Soso, la amargura del Chiqui en su salida del campo, la derrota copera, fuera de puestos de playoff en LigaPro, el desmedido comportamiento de la fanaticada, la desaparición de Gabriel Cortez, los rumores sobre la interna, los bajos rendimientos y la falta de gol. Emelec vive un descalabro que atormenta a sus hinchas y dista de los años gloriosos de hegemonía azul en el Ecuador.

La imagen de los casi 15 mil seguidores azules en el Capwell coreando el nombre del entrenador pidiendo su salida fue una roca más en la pesada maleta que carga Emelec en esta temporada. Se reforzaron para lograr cosas importantes, pero por ahora lo único que se ha hecho fuerte es la crítica hacia el plantel de Mariano Soso.

Pero ni el incesante rugido del hincha por la cabeza del entrenador argentino será suficiente. El presidente azul, Nassib Neme, se pronunció días atrás con EXPRESO sobre esta situación y le dio un voto irrevocable de confianza al rosarino, que seguirá en el banquillo, al menos, hasta diciembre de este año.

Es muy complejo recordar un momento así en Emelec. La última vez que los fanáticos se desataron eufóricos fue contra Alfredo Arias en 2017 y 2018, que luego tuvo que dimitir a pesar de consagrarse con el título contra Delfín. Pero lo del otro día en el Capwell fue un todo. Desbordaba la ansiedad de los jugadores, enfrentó a un rival superior desde el proyecto, el desquicio de hinchas que lanzaron objetos. Un todo que encierra la actualidad azul.

Esteban Dreer habló ayer en rueda de prensa y no se guardó nada. Reconoce que no la pasan bien, pero asegura que no se dan por muertos en la competencia copera. “Yo sé la necesidad de la Libertadores. Entiendo que quieren que hagamos algo importante. El plantel, presidente, dirigentes, técnico. No saben cómo todos deseamos poder hacer un buen papel en torneo internacional, porque después de ganar tantos títulos con compañeros y dirigentes, y que alguien me frene en la calle y me diga ‘la Libertadores’... Y sí, qué se piensa. Me voy a dormir todos los días con la Libertadores. Pero bueno, a veces en el fútbol uno no sabe qué puede pasar. No nos sentimos eliminados, dependemos de nosotros para seguir”.

El capitán eléctrico aprovechó para enviarle un mensaje a la hinchada y su intolerancia coyuntural. “Esta institución está acostumbrada a pasar momentos difíciles. Lo único que le puedo decir a la gente es que cuando el barco se está hundiendo, hay que estar todos juntos. La gente sabrá su opinión y no puedo cambiarla. Yo puedo decirles que el grupo, el técnico y la institución trabajan con mucha humildad y conciencia. Cuando las cosas van mal somos pocos, pero cuando ganamos están todos”, agregó.

Otra polémica que se ha suscitado en torno al club tiene que ver con las especulaciones por discrepancias internas; pero al ser interrogado al respecto, el defensor Jordan Jaime negó aquello. “El equipo está bien unido. Hay gente que piensa que hay problemas a la interna, pero no es así y nosotros vamos a hacer el esfuerzo de superar este mal momento”.

EXPRESO consultó con Ángel Fernández, exjugador azul, quien recordó que cuando se viven momentos picantes por diversos temas, el remedio es la paciencia. “Creo que con lo que se ha dicho, que no piensan despedir a Soso, los hinchas deben apoyar aunque duela la decisión, porque están ahí por el club. El tiempo les dará a ellos la razón, o a la dirigencia”.

Con la casa en llamas deportivamente hablando, todavía no aparece algo o alguien que se asome como el salvador del Bombillo. Por ahora tiene un pie fuera de la Copa Libertadores y este fin de semana medirá a Macará, el líder de la LigaPro, torneo en el que tampoco han logrado brillar los azules.