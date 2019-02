Emelec entrena sin “alarmarse”

El Emelec de Mariano Soso y su complicado arranque en la LigaPro 2019 no preocupa a la dirigencia. Nassib Neme, presidente el club, estuvo presente en la práctica de hoy martes y reafirmó su confianza en el trabajo del cuerpo técnico.

“Esto no es una historia repentina, no me dice nada, no me sugiere ningún tipo de preocupación”, insistió Neme, quien reconoció que se trata de un arranque que no está entre las expectativas, pero que seguramente se revertirá con trabajo.

Luego de una victoria y dos derrotas, el ‘Bombillo’ reflejó varias falencias, reconocidas incluso por su propio estratega. Sin embargo, el plantel, con Soso al mando, ya atravesó momentos de altibajos deportivos en 2018. Estos se superaron y les permitió instalarse en la final del torneo. Para Neme, eso significa mucho.

“Los problemas de plata se resuelven con plata y los problemas de fútbol se resuelven con fútbol; y confío en que Emelec lo va a hacer”, añadió el titular azul.

A pesar del respaldo de la dirigencia, enderezar el rumbo es una urgencia para los millonarios en su necesidad de acortar las distancias respecto a los líderes. Y este sábado tendrán una oportunidad para reencontrarse con su mejor versión, cuando reciban a Técnico Universitario, en el Capwell. Este será el primero de cinco cotejos que deberá afrontar Emelec -entre LigaPro y Copa Libertadores- a lo largo de todo marzo.