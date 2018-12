Emelec, a levantarse ante la historia

El rostro de los miles de hinchas azules saliendo del Capwell evidenciaban la preocupación. El título 15 se ve distante. Y es que el empate en la primera final entre Emelec y Liga de Quito dejó a los albos bastante cómodos para la vuelta por diferentes razones, entre esas, combatir contra la historia. Cuando su rival obtuvo el hándicap, el Ballet Azul no pudo levantar la copa.

Primero, con el gol de visitante (en caso de igualdad tiene doble valor) Emelec deberá salir a mil a buscar el tanto desde el primer minuto en Quito, pero esta inminente idea dejará espacios para que Liga con su velocidad, pueda aprovechar para dañar. Segundo, el Bombillo es un equipo que ha sudado sangre para sacar buenos resultados en la altura; y tercero, siempre que los azules cerraron la ida con desventaja, no lograron darle vuelta (infografía).

El capitán azul, Esteban Dreer, sostiene que este primer episodio no define nada; para él y el grupo, faltan 90 minutos más para conseguir el trofeo.

“Habíamos hablado con el grupo de que es una final de 180 minutos. Vamos a sostener lo que hicimos acá, veremos si Liga puede hacerlo. Pese a errores y cosas buenas, vamos a salir a Quito con el mismo planteamiento”, explicó.

A Dreer se lo señala por el empate, no obstante, ante este mismo rival, dos partidos atrás, le ahogó un gol clarísimo a José Quintero que podría haber significado no llegar a la final.

Otro referente eléctrico, Pedro Quiñónez, habló de que “hay que corregir muchas cosas”, pero no se busca “caerle encima a ningún compañero”.

“Acá no buscamos culpables, no hay culpables, se gana, se pierde, se empata, esto es un equipo, un grupo, una familia”, manifestó Quiñónez.

Entre esas correcciones pendientes que deberá tomar Mariano Soso, Ricardo Armendáriz explica que será vital la titularidad de Holger Matamoros, y propone “utilizar otro delantero de área”.

Lo cierto es que Pablo Reppeto le ha ganado el duelo general en este 2018 a Soso, quien deberá replantearse y mostrar un rostro jamás visto en Quito en este año, para patear la historia y consagrarse campeón.

Dreer: “El fútbol tiene estas cosas”

Ha sido el héroe durante toda esta temporada salvando el pórtico azul, pero fue el antagonista ayer en el Capwell luego de una salida en falso. Esteban Dreer dio la cara el día después y explicó que “son cosas que pasan en el fútbol” y que está “tranquilo”.

Habló de la jugada en mención, que desembocó en el gol de Anderson Julio, y detalló cómo se produjo. “Salgo a botar con los puños, justo choca con mi compañero y la pelota queda débil. A mí no me significa nada, son cosas que pasan en el fútbol y uno no maneja, pero estoy tranquilo con lo que he hecho y hago”, dijo. SDP

Los expertos de Expreso

Rendimientos individuales

Ricardo Armendáriz, exjugador azul

El nivel que mostraron algunos jugadores afectó mucho. Joao Rojas tuvo un nivel bajo, López Pissano también tuvo un nivel pobre. Nicolás Queiroz no pudo ante la potencia de Liga en la mitad, todos, muy por debajo de lo que dan. Rojas viene en baja, no ha podido desbordar. Matamoros y otro delantero, con Angulo, pueden ayudar en Casa Blanca.

Ansiedad y egoísmo

José Aguirre, exjugador de Emelec

Emelec cometió el grave error de desesperarse, quiso entrar en el ritmo de Liga cuando lo que tenía que hacer era manejar los hilos del partido. Siempre buscó el juego individual y no juntarse, estrellándose en la defensa de Liga. Debe mejorar en el trato de pelota y trabajar en lo colectivo. Tener la pelota para obligar al rival a que salga de su zona de confort.