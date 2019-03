Unidos y reservados

El futbolista de la reserva. Ese que pocas veces aparece en las planas de las rotativas o en los micrófonos de las radiodifusoras. Que anhela llegar al primer equipo y toma muchos riesgos en el campo, pero no fuera de él. Ayer, en la práctica de Emelec, el hermetismo florecía, pero no era asombro por la coyuntura. Por qué condenar un sueño por algo solucionable. Un dilema, al interrogarlos por la presunta deuda con la plantilla, se desvelaba en sus miradas y se escondía en sus palabras.

“Nosotros no hablamos del tema, pero no hemos suspendido ningún entrenamiento por eso”, era la respuesta de la mayoría de futbolistas que pedían, educadamente, no aventurarse a charlar de la situación.

En Emelec existe un tema económico, admitido por su presidente y DT a este Diario, pero no una rebelión protestante por aquel saldo pendiente.

Con el silencio de los futbolistas, las interrogantes fueron hacia el entrenador, Javier Klimowicz: ¿cuántos meses le deben a los jugadores y al cuerpo técnico?

“Nosotros (cuerpo técnico) tenemos el mismo rol de primera, creo que nos deben dos meses, es lo que nos están debiendo, pero es normal. Los chicos están preocupados con el tema de con quién podíamos hablar, querían conversar con Marcelo Alvear (encargado de formativas y reservas), pero él está de viaje. Obviamente quieren estar bien de algunos problemas particulares, porque no todos están en la misma situación, hay jugadores que están aquí hace 20 días como los que están hace cinco años”, le explicó a este Diario.

Sobre el supuesto paro colectivo del plantel por este tema, el estratega de las reservas del Bombillo aclaró. “Desde el principio el entrenamiento iba a ser hoy (ayer) por el tema del feriado porque habían ganado (en la última fecha ante Técnico Universitario) y porque viajaron a Loja hace 15 días toda la semana pasada. Antes Cuenca. Si ganábamos se iba a dar un día más de feriado como premio”, contó, y seguido detalló que “ellos querían hablar y les dije que para no perder un día de entrenamiento, porque las canchas son ocupadas rápidamente por las inferiores, que nos juntemos el martes. No teníamos planificado entrenar ayer como dicen y mucho menos se armó algo como señal de protesta”.

La versión de las dos madres que lucían entusiasmadas debajo del árbol, mientras observaban a sus hijos, no se alejaba de las palabras del exportero eléctrico.

“De ese tema (deuda) no conocemos, nuestros hijos son nuevos. Pero sé que se reunieron luego de conversar con el capitán”, ventilaban.

A la par de sus palabras, el ambiente del entrenamiento mostraba alegría, entusiasmo, concentración, firmeza y fraternidad; una actitud colectiva que dista del desgano y que finalizó con las sentidas palabras del asistente técnico, Christian Morales: “felicitaciones muchachos porque hoy (ayer) le han puesto corazón”, golpeando su pecho, para que luego todos quebraran el círculo humano con un aplauso general y una palmada al DT.

Nassib Neme, presidente de Emelec, habló con EXPRESO acerca del tema y expuso que existe un descontento por un pago, sin embargo no confirmó la deuda.

“Eso no es cierto (deuda de meses). Hay una discrepancia menor, las reservas terminaron su participación el 7 de diciembre y el club paga solo hasta la fecha de sus actividades. En enero reiniciaron trabajos el día 10 y tienen inquietud de cobrar ese mes completo lo que no es viable y solo podrán cobrar los 21 días trabajados. Eso es todo, nada serio ni situaciones de falta de pago agravadas”, admitió a EXPRESO.

El titular azul terminó explicando que son casi 10 los nuevos futbolistas con los que se firmó contrato, recién, el 1 de febrero por lo que asegura que “no hace sentido la versión de que hicieron paro por falta de pagos”.

En medio de este claroscuro, la pelota en la reserva de Emelec no se detuvo y, por lo visto ayer en su hábitat, no se detendrá.

Para saber

Victoria

Las reservas de Emelec lograron su último triunfo por 3-1 ante Técnico Universitario en las canchas de Samanes.

Anhelo

Madres de familia manifestaron que uno de sus sueños es ver a sus hijos jugar en el Capwell. Años atrás divisiones inferiores jugaban antes de los partidos estelares.

Formato

El torneo de reservas tiene la misma estructura de LigaPro, con playoffs de ocho clubes.