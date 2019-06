Emelec apelará la sanción de Angulo

Una de las grandes noticias del viernes 21 de junio pasado fue la sanción que le adjudicó el Tribunal de Disciplina a Brayan Angulo, luego del gesto obsceno que graficó tras su expulsión en el Clásico del Astillero, válido por el torneo amistoso Copa Alberto Spencer.

LigaPro decidió sancionar al Cuco con dos fechas en dicho torneo y a la par, cuatro jornadas para el campeonato ecuatoriano, también avalado por este ente deportivo. La noticia no le cayó bien a la dirigencia azul y, luego de reunirse con el departamento legal, llegaron a la conclusión que “el procedimiento de sanción para Angulo ha sido incorrecto” y presentará la apelación en las próximas 48 horas.

“No se puede sancionar dos partidos aquí, tres partidos acá, un partido en el colegio de abogados y otro partido en Copa Libertadores. Si se sanciona por partidos serán siempre en la competencia referida. La FIFA prohíbe eso y hay una norma expresa. Hoy está claro que ha sido ilegal y fuera de norma reglamentaria lo decidido por el Tribunal de Disciplina de LigaPro. Excepto agresiones a los jueces y dopaje positivo. Allí sí la suspensión es universal en tiempo y espacio. En otro artículo lo establece”, dijo la fuente azul.

En el artículo 38 (Traslado de suspensiones), literal G del reglamento de la FIFA, habla de que cuando un futbolista es expulsado en un partido amistoso debe ser suspendido “en el siguiente partido amistoso del equipo representativo afectado”.

Mientras que en el artículo 39 (Principios), inciso 2, explica que “las sanciones pueden limitarse a un ámbito geográfico o tener solo efectos alguna o algunas categorías específicas de partidos o competencias”.

Además aclaró el tema de la ausencia de los eléctricos en el Partido de las Estrellas. “Conversamos entre varios miembros y todos coincidían en evitar esta clase de partidos que pudieran desencadenar en sanciones extensivas a otros torneos. Mientras no haya más claridad al respecto no podemos exponernos”, agregó.

EXPRESO conversó con Nassib Neme sobre la acción polémica de Angulo y se manifestó al respecto. “Eso es una acción que no tiene justificación, aún cuando el jugador adujo gritos racistas que a mí me constan pues yo estaba en el estadio. Pero la sanción no está conectada reglamentariamente a los hechos. Por ejemplo está mal que yo salga de mi casa e insulte a una persona simplemente porque me cayó mal su rostro o color de piel. Pero esa acción, sujeta a algún tipo de sanción, no es legal que se me imponga pena de muerte o cadena perpetua o 10 años de prisión. Los hechos y sus sanciones deben estar conectados a la legalidad y no a subjetividades adornadas de legitimidad”, dijo el presidente del club azul.