Emelec y un año para reencontrar su nivel

Año nuevo es sinónimo de reivindicación para Emelec. Su jerarquía y regularidad desde 2010 se lo exigen, sobre todo, cuando tienes detrás a una hinchada acostumbrada a ganar.

La reciente temporada, “muy parecida a otras”, tal como definió su presidente Nassib Neme, le sirvió al cuerpo técnico para ir definiendo estilos de juego que fueron muy cambiantes y que necesitan afianzarse a partir del 7 de enero, cuando el Bombillo parta hacia Buenos Aires para una pretemporada que durará alrededor de tres semanas.

A la vuelta, los eléctricos disputarán la tradicional Explosión Azul, donde se oficializará a todos los refuerzos y el plantel completo para encarar las competiciones venideras junto a Mariano Soso.

La primera iniciará el 10 de febrero, cuando los millonarios arranquen la nueva LigaPro ante Aucas, en Chillogallo, precisamente en el terreno que les costó dominar hasta finales de 2018: el de visitante. Todo, con la necesidad de imponer la hegemonía que le caracterizó durante los últimos nueve años.

Finalmente, en marzo, aparece el desafío mayor para los azules: la Copa Libertadores. Allí harán su debut ante Deportivo Lara, en Venezuela. Muchas responsabilidades, muchas ilusiones por delante. La travesía azul empieza.

Regularidad a base de un proceso

“Seguramente, con mayor cantidad de tiempo de trabajo, Soso podrá mecanizar más sus ideas de juego”. Nassib Neme confió en el joven argentino Mariano Soso y aseguró no haberse equivocado, incluso, considera que es uno de los mejores profesionales que pudo contratar. Gracias a su capacidad para “ganar una etapa y meterse a la final”, con un equipo en construcción, el presidente del club eléctrico mantiene su confianza en el rosarino y descartó ofertas que llegaron por él desde Chile y Argentina. “No necesito respaldar a los entrenadores, a ellos los respaldan los resultados”, insistió. Soso no solo deberá reponer esos pasajes de altibajos que mostró el Emelec 2018, sino también encontrar esa identidad que buscó desde su debut en junio.

Reto internacional, necesidad azul

El desempeño a nivel local parece no bastarle a la hinchada eléctrica y las participaciones destacadas en competiciones continentales pasan a ser una necesidad. La última experiencia copera de los azules no es la más recordada, por mucho, terminó último en su grupo, no ganó ningún partido y apenas sumó un punto. Pero esa jerarquía en territorio ecuatoriano le vuelven a dar otra oportunidad fuera del mismo, esta vez, en un grupo que comparte con Cruzeiro de Brasil, Huracán de Argentina y Deportivo Lara de Venezuela. Su mejor época de Libertadores se remonta al año 95, cuando logró llegar a semifinales del certamen. Luego de 23 años intentará repetir la hazaña.

Nuevo formato, ¿misma hegemonía?

Desde 2010, año en el que se inició el formato de campeonato que consistió en dos etapas y una tercera en caso de haber final, Emelec acostumbró a ser protagonista en las fases decisivas. Ahora, desde esta temporada, el sistema cambió. Y esa regularidad que mantuvo a lo largo de los dos semestres podría quedar de lado si fallan en playoffs. Los 16 equipos del 2019 se enfrentarán entre sí en ida y vuelta, luego los ocho mejores pelearán desde cuartos de final para poder continuar. ¿Podrán los azules?

Fichajes en busca de un puesto

Jóvenes y de poco renombre. A mediados de año llegaron tres extranjeros que reafirman sus capacidades desde el inicio y se consolidaron en el once titular de Mariano Soso, desplazando a experimentados a quienes les afectaron las lesiones. Con la cuota foránea casi llena (5 jugadores), Emelec se enfoca en nacionales que aspiran igualar el rendimiento de la última tanda de deportistas que llegaron al Bombillo. Hasta el momento, la única adquisición oficial es la del mediocampista Wilmer Godoy, quien dejó Universidad Católica para fichar con los azules por cuatro años. Luego, aparecen el defensor José Hurtado y el delantero Daniel Angulo, quienes ya serían nuevos refuerzos de Emelec según sus empresarios. Solo falta que sean presentados.