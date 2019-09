Mejía arremete contra Espinel

El director técnico del América habló sobre Onofre Mejía y su injerencia en la última derrota ante Emelec. El cuadro cebollita decidió que el futbolista ya no preste sus servicios en el plantel.

Si hay algo que es el pan de cada día en las horas más ajustadas del campeonato, son los delirios de persecución que expresan dirigentes, estrategas y hasta jugadores en sus declaraciones. Luego de las polémicas declaraciones del DT de América, Jorge Espinel, Onofre Mejía le respondió y hasta dijo que si continúa el entrenador, él buscará otro club.

Más adelante, el cuadro cebollita anunció que Mejía ya no estará más en el plantel “con el afán de evitar cualquier tipo de especulación que disminuya la concentración” del conjunto que lucha por mantenerse en la Serie A.

Y es que todo comenzó con el tuit de un periodista en el que aseguró que Onofre Mejía habría recibido dinero en este encuentro. Sin embargo, el comunicador reculó y borró la publicación en la red social.

Ante estos eventos, Mejía salió a expresar lo hecho y dejó en claro que nunca recibió dinero de nadie. “El DT me dijo que era un vendido, yo reaccioné y tuvimos un roce fuerte en el camerino. De mi parte no habrá ningún acercamiento con el (DT) no puedo ser hipócrita para aceptar las disculpas. No aceptaría una charla con el. Él tira palabras (DT) sin pruebas ni nada, así no podemos continuar”, aseguró el volante de América.

Y es que Mejía no solo fue criticado por el penal que a la larga le daría la victoria a Emelec, sino porque cambió de camiseta con Joao Rojas. “No creo que sea algo para hacer escándalo por la camiseta que me regaló Joao Rojas. Fue compañero mío en Aucas, él era juvenil, jugamos juntos, tengo una relación de amistad con Joao, no creo se deba hacer escándalo por el intercambio”, agregó.

Mejía además anticipó que tomará acciones legales por estos dichos de Espinel. “Tengo que defenderme contra quienes me atacan y ensucian mi nombre. Mis acciones legales será contra ellos no contra el club. Solo hablé con un dirigente, le dije que si el profe seguía yo no podía continuar en el club pues ya nos faltamos el respeto”, finalizó.

Mejía recibió la capitanía por parte de Espinel a su llegada, pero ahora esta relación se resquebraja por supuestos, ya que al final, luego de lo manifestó Espinel, jamás tuvo una prueba de lo que dijo.