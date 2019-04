Egas: “La Copa Ecuador se hizo al apuro”

El nuevo proyecto que creó la anterior Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), encabezada por Carlos Villacís, ha recibido algunas críticas del nuevo presidente de la entidad deportiva, Francisco Egas, quien reconoce que el torneo se lo hizo “al apuro” y está “mal hecho”.

El nuevo mandamás del órgano rector del balompié nacional fue contundente contra la Copa Ecuador, competencia en la que hoy debuta Barcelona contra Mineros en la ciudad de Guaranda.

“El concepto de la Copa Ecuador es bueno, pero está muy mal hecho. Esperemos que este torneo pueda sobrevivir este año con la emoción que se tiene ahora. Trataremos de mejorar el fixture, llevar de a poco el torneo en la federación”, explicó Egas en diálogo con Súper K 800.

La Copa Ecuador nació de la directiva de Carlos Villacís, con la intención de incluir a las ciudades no tan reconocidas futbolísticamente en el país, al mismo tiempo llevar a los clubes grandes a estos rincones del Ecuador. En el camino hubo situaciones que crearon discordia como la venta de los derechos de televisión, que al final se resolvieron a la interna.

Luego de opinar sobre la Copa Ecuador, Egas también arremetió contra la gestión pasada. “Yo les puedo decir que el día que yo me senté en la FEF estaba a días de hacerse inoperante. Ya no había dinero ni para pagar el teléfono. Yo no quisiera hablar mal de la gestión de nadie, pero lo que nosotros encontramos era un desastre. Existían gastos innecesarios de viáticos, dietas, viajes que sorprendentemente esos sí estaban al día”, sentenció.