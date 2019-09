Ecuador, tercero en el Panamericano de natación con aletas

Dos medallas de oro, siete de plata y seis bronces lograron que Ecuador se ubicara entre los tres mejores países del Panamericano Abierto de Natación con Aletas CMAS América, disputado en Santa Marta, Colombia con la participación de siete países.

Pamela Reyes, Jereley Ramírez, Gianluca Mora y Jesús Loza integraron la selección nacional que se alzó con las 15 preseas.

La primera en abrir el medallero para Ecuador fue Reyes, quien se apoderó del bronce en los 100 metros superficie, modalidad que se efectúa con una monoaleta (aleta donde se colocan los dos pies juntos emulando una patada de delfín o mariposa) y un tubo llamado snorkel, que se emplea para respirar.

La nadadora del club Coello, paró el cronómetro en 50,87, siendo superada por Rosa Arellanes de México (48,02) y Grace Fernández de Colombia (39.99). Pero su cosecha no paró ahí, pues ganó plata en los 1.500 metros superficie con 16:45,51, mientras que la cafetera Vanesa Muñoz fue oro (15:10,80).

“El primer día me sentí muy nerviosa en mi primera prueba, especialmente en la salida, pero luego recordé cuantas veces la practiqué en mi club con mis entrenadores Javier y Linsy Coello, así que pude superar ese bloqueo. Me siento muy contenta y satisfecha con mi desempeño, yo vengo de la natación clásica y era mi debut en este tipo de eventos de natación con aletas. Considero que me fue muy bien”, señaló Reyes.