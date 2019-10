Rodríguez sobre la sub 17: “Aquí todos están listos para jugar”

El sábado 26 de octubre a las 18:00, será el debut de Ecuador en el Mundial sub 17 en Goiania, Brasil. El responsable de llegar a esta fiesta es el entrenador José Rodríguez Mayorga, el guayaquileño que dejó el comercio para entrar de lleno a ser director técnico y está a punto de comenzar su cuarto Mundial: tres con la sub 17, México 2011, Chile 2017 y Brasil 2019 y uno sub 20 en Corea del Sur 2017.

Desde Goiania nos explica cómo viven estas horas, antes de saltar a jugar contra Australia.

¿Cómo están los muchachos para el debut?

Están mentalizados en que pueden salir adelante en esta fiesta mundial. Llegan al torneo basados en el poder de confianza que tiene cada uno. Ellos requieren de mucha concentración en el fútbol, pero también esta experiencia que viven les sirve como formación de personas. Son chicos de 16 y 17 años que se inician en la vida. No hay que olvidar que tenemos dos objetivos claros, hacer un buen Mundial y que los chicos lleguen a tener el fútbol como una profesión.

¿Su meta es que sean personas de bien?

La formación es integral. El fútbol se genera a través de decisiones que van ligadas con los pensamientos, los cuales están conectados con lo que sentimos y en esto último es en lo que trabajamos más. Los chicos pueden estar bien hoy, pero mañana se les baja el ánimo y se los nota inestables. Tenemos que trabajar para que su cabeza esté bien, porque eso les da firmeza a la hora de jugar.

¿El ambiente de concentración cómo está?

Estamos junto a la selección de Hungría. Escogimos un lugar que tiene 100 por ciento concentración, está alejado del centro de la ciudad, eso sirve para trabajar con tranquilidad. Australia es el primer rival. Hay que disfrutar al máximo el día del partido.

¿Listo el 11?

Tengo a quince chicos que hacen méritos para salir a jugar de titulares, pero confieso que nuestro sistema de juego no es tener titulares o suplentes. Aquí todos están listos para poder jugar, contamos con jugadores principales y alternativos, estos últimos son los más importantes debido a que entran para solucionar problemas que se presenten en el partido.