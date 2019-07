Enner Valencia niega haber estado en el piso 17

Enner Valencia rompió el silencio. En un diálogo mantenido con el programa Debate Fútbol tocó los polémicos temas surgidos a raíz de la eliminación del combinado ecuatoriano en la Copa América.

El delantero ecuatoriano se pronunció respecto a los premios repartidos entre los futbolistas y el supuesto acto de indisciplina producido en el hotel donde se encontraba concentrada la selección; también dio su punto de vista respecto a la situación del técnico Hernán Darío Gómez.

“Lo de los premios no es de ahora: es de siempre. Yo nunca tuve la oportunidad de arreglar premios. Eso ya estaba arreglado. Debería ser que primero conseguimos el objetivo y luego se arreglan los premios, y así se hizo. La gente debe entender que los premios salen de la Conmebol y eso pertenece a los jugadores... Pero también, si nos dicen ‘no hay premios’, eso no nos detiene. Vamos a la selección a representar al país. El premio por participar en la Copa América le corresponde, en parte, a los jugadores. Ahora, hagamos algo: Que no nos den premio económico a los jugadores; pero tampoco a los dirigentes, y que el dinero vaya a una fundación”, sentenció.

También dio su versión de lo sucedido en el piso 17 donde, supuestamente, un grupo de seleccionados, armó una fiesta luego del partido que se perdió ante Japón y selló la eliminación de la Tri.

“No sé de dónde salió esa famosa lista. Ya una vez cometí un error, me disculpé y no pensaba repetirlo. Me enteré que estaba en una lista. Yo estaba hospedado en el piso 18. Después del partido con Japón, cené y me encerré en mi cuarto hasta el día siguiente”.

Al ser consultado sobre el futuro del Bolillo Gómez, el futbolista prefirió guardar distancia. “Si ellos (los dirigentes) piensan que es momento de cambiar (al entrenador), ellos sabrán tomar la mejor decisión”.