Ecuador jugará contra Bolivia

Aunque desde este miércoles 21 de agosto, por la tarde, se lo trataba como un secreto a voces, este jueves 22 se hizo oficial que el rival que tendrá Ecuador para el segundo choque de la fecha FIFA en septiembre será el combinado boliviano.

El partido se jugará en Cuenca (19:00 horario ecuatoriano), ya que le intención del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, es que la Tricolor se reencuentre con su público.

Con la confirmación de la selección del altiplano, se completan las dos fechas que obtendrá Ecuador en el próximo mes. El 5 de septiembre medirá a Perú, dirigido por Ricardo Gareca, en Nueva York, mientras que el 10 de septiembre, Bolivia visitará el estadio Alejandro Serrano Aguilar para el sgundo compromiso.

“El 5 de septiembre jugamos con Perú, el 6 regresamos al páis para ultimar detalles del viaje a Cuenca, donde vamos a encarar el partido del 10 contra la selección de Bolivia allá. La idea es llevar el partido a una plaza donde no se ve a la Tricolor hace muchos años. Queremos hacer un trabajo en la infraestructura para que en el futuro todas las ciudades pudan albergar partidos de la selección”, explicó Egas.

Los futbolistas del medio local quedarán concentrados el 1 de septiembre y al siguiente día, en horas de la madrugada, partirán rumbo a Estados Unidos donde se completará la nómina de convocados.

Egas también aprovechó para disipar los rumores de la posible llegada de Santiago Escobar al banquillo de la selección ecuatoriana y explicó que son falsos. “Yo les dije el día martes que todos los nombres que escuchen son simplemente especulaciones de la prensa. Se ha escuchado desde Mourinho hasta Santiago Escobar, a quien le guardo un gran respeto. Es un gran técnico, pero les digo que no tiene nada que ver esa noticia. No sé de donde sale o quién se la da. No ha salido de los canales oficiales de la FEF”, aseguró.