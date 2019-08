Cruce de declaraciones en caso piso 17

Piso 17 suma otro capítulo. Esta vez Juan Martín Ampuero, exrelacionador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se pronunció sobre el caso que apunta a seis seleccionados, quienes habrían consumido alcohol tras el juego ante Japón por la Copa América.

Ampuero le respondió a Francisco Egas, presidente de Ecuafútbol, quien en una entrevista en Canal Uno señaló que el comunicador fue separado de su puesto por llevar las bebidas alcohólicas a la habitación del hotel en Brasil.

“Ante el llamado de un referente de la selección, subí a una habitación de dicho piso (17), donde estaban los jugadores. Traté el tema para el que me llamaron y me retiré a los pocos minutos. Los jugadores que se encontraban en la habitación saben que me negué a su pedido de compra de licor y no participé de dicha reunión”, aseguró Ampuero en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

“Fue un error de mi parte haber aceptado ayudar a subir un cartón, por lo cual pido disculpas”, agregó en el escrito difundido la noche del lunes 5 de agosto de 2019.

Ampuero calificó de “injusto y desleal” que su nombre sea mencionado en este acto de indisciplina y que con eso se busca “desviar la atención de lo que realmente importa y quiere saber la comunidad deportiva”.

Sobre la decisión de mantener en reserva los nombres de los jugadores involucrados, Egas dijo que quieren evitar singularizar un problema de conducta que lleva instaurado muchos años en el fútbol ecuatoriano.

El castigo para los futbolistas implicados —adviertió— es que no volverán a ser convocados a la Tricolor.