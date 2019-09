Célico pide que sigan tomando en cuenta a los ‘muchachos’

Una puntuación “perfecta” a nivel colectivo, así fue como describió Jorge Célico la victoria (1-0) que alcanzó la noche del jueves en Estados Unidos, ante su similar de Perú.

El estratega argentino, quien fue encargado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para que asuma las riendas de la Tri en la doble fecha FIFA (ayer ante Perú y el martes frente a Bolivia), recomendó tras vencer al elenco ‘inca’ que el técnico que vaya a llegar “tome en cuenta” a la nueva generación de jugadores ecuatorianos.

“Le digo al técnico que vaya a llegar a la selección mayor, que le preste mucha atención a esta nueva generación respetuosa y entregada. Yo creo que ellos son el futuro de nuestro fútbol, no me cabe la menor duda”, indicó.

Célico, quien alcanzó el tercer puesto en el Mundial Sub 20 de Polonia con el combinado nacional, resaltó las “ganas” y “predisposición” que tuvieron sus jugadores para estos duelos amistosos, en especial los que estuvieron en la ‘Mini-Tri’.

“Pude notar algunos jugadores a los que le brillaban los ojos, con amor y ansiedad por vestir la piel de la selección. Su situación económica ya ha mejorado, pero tienen mucha ansiedad de jugar por su país. Me alegra mucho haber hecho debutar a los jóvenes”.

Sobre la victoria que alcanzó ante el combinado peruano, el argentino se mostró satisfecho por el buen desempeño que mostraron sus dirigidos. “Puedo decir que Perú es un gran rival. Antes de este partido dije que a mí no me juzguen por los resultados. Me gustó el trabajo que hicieron desde Michael Estrada hasta Xavier Arreaga y Darío Aimar: todos metieron como locos. Me parece que hoy le doy una puntuación perfecta al equipo en lo colectivo”.

Ecuador no fue superior

El argentino Ricardo Gareca aseguró sentirse tranquilo pese a la derrota que sufrió ante Ecuador, pues consideró que la Tricolor “nunca” lo superó en juego.

“Ecuador no nos superó en juego, pero fue efectivo: llegó dos o tres veces y metió el gol. A nosotros nos faltó generar situaciones en los últimos metros”, indicó el DT gaucho.

Gareca destacó que el combinado ecuatoriano se hizo “fuerte a nivel defensivo” y que sus dirigidos carecieron de efectividad.

El ‘Tigre’ además aseguró que la falta de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán pesó en la bicolor. “No me gusta hablar de los que no están, pero sufrimos bastante sin Guerrero y sin Farfán. Son jugadores extraordinarios”.

Luego de este cotejo el combinado peruano se alista para enfrentar a Brasil, el martes, en Estados Unidos.