Alexander Alvarado, en la mira de un club histórico de Inglaterra

El volante Alexander Alvarado fue una de las figuras de la Mini-Tri en el Mundial Sub 20, que se desarrolló recientemente en Polonia.

La buena actuación del jugador de 20 años ha captado la atención de varios equipos nacionales y del exterior. Uno de los clubes que se habría mostrado interesado por Alvarado es el Leeds United de la segunda división de Inglaterra y que es dirigido por el argentino Marcelo Bielsa.

El ‘Loco’ estaría armando un equipo competitivo para intentar ascender con el Leeds a la primera división, por lo que el ecuatoriano estaría en sus planes. Ante esta posibilidad el joven talento ecuatoriano se ha mostrado emocionado, aunque advirtió que aún no hay nada confirmado.

“Aún no he hablado con nadie de forma oficial. Pero me agradaría llegar al fútbol inglés, por lo que es, porque ningún equipo es menos que otro, todos juegan al todo por el todo. Si me toca ir, lo voy a hacer de la mejor manera y si me toca quedarme en Aucas un año o seis meses, voy a defender estos colores como lo vengo haciendo”, expresó Alvarado.

El Leeds United es uno de los clubes históricos de Inglaterra y esta temporada quedó cerca de lograr el ascenso a la Premier League, ya que fueron eliminados por el Derby County en los Playoffs de la Championship.