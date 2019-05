Miguel Ángel Loor se descarga en Twitter

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, compartió en su cuenta personal de Twitter un hilo en el que se refirió a los problemas que acogen al fútbol ecuatoriano y lo que han logrado estabilizar en el mismo.

Loor lució irritado y fue frontal en la sesión de presidentes de LigaPro, al ser cuestionado por el incidente del camillero en el Clásico del Astillero. Mientras que en la red social fue más detallista a la hora de expresarse.

“El fútbol ecuatoriano recibía hasta el 2018: 17 millones de dólares (repartido a sus clubes por derechos de TV) y 700 mil de auspiciantes. El torneo tiene un costo sobre los 6 millones (árbitros, comisarios, logísticas, etc). Pregunta: ¿Cómo hacían para mantener el torneo con 700 mil de ingresos”, inició Loor.

Luego empezó a desglosar las consecuencias del manejo anterior del campeonato y que buscan no repetir. “Clubes endeudados sobre los 100 millones (entre todos); no existía control económico; árbitros impagos por seis meses; no se transmitió fútbol por tres semanas y escándalos semanales en comisión disciplinaria”, agregó.

También manifestó que “en pocos meses” en un trabajo en conjunto con clubes y dirigentes han elevado el presupuesto del torneo a 28 millones de dólares (25 por derechos de TV y 3 por auspiciantes).

Sobre los cambios que han efectuado también fue puntual: “Control económico instaurado, árbitros al día, se transmiten todos los partidos del torneo, comisión disciplinaria probada y transparente, LigaPro reconocida en World Leagues Forum”.

Como metas, proyectándose hasta el 2022, Loor aseguró que busca “conseguir créditos para sanear la deuda del fútbol ecuatoriano, mejorar la economía de clubes, jugadores al día, construcción edificio LigaPro y oficinas LigaPro en Quito”.

Por último llamó a la reflexión y indicando que “nosotros tenemos el equipo humano, somos campeones sudamericanos, debemos crear el ambiente y estructura para mejorar. Unirse entre dirigentes, prensa e hinchada es la clave”, cerró.