Alexander Alvarado: “Ya quedan solo dos partidos y debemos dar nuestro último esfuerzo”

Alexander Alvarado es uno de los fijos en el once del estratega argentino Jorge Célico. Van siete partidos del Sudamericano Sub 20 que se desarrolla en Chile —4 por la fase de grupos y 3 del hexagonal final— y el volante de Aucas no se ha perdido un solo duelo con el combinado ecuatoriano.

Debido a que es un torneo corto, el tiempo de recuperación de los jugadores es de apenas tres días; pero Alvarado aseguró que el cansancio es un factor mental y que su principal motivación es volver a su natal Quevedo con la clasificación al Mundial de Polonia 2019.

“Este Sudamericano es muy desgastante para todos los que hemos sido titulares, pero eso se olvida cuando recordamos el por qué estamos aquí. Ya quedan solo dos partidos y debemos dar nuestro último esfuerzo”, comentó.

El volante nacional confesó que otra de las motivaciones que tiene es alcanzar el título Sudamericano y dedicárselo a toda su familia, en especial a hijo de 3 meses, Thiago.

“Todos los días hablo con mi familia. Me dicen que están orgullosos de mí, de lo que estamos haciendo hasta ahora y además me reconforta mucho ver por videollamada a mi hijo”, dijo con la voz entrecortada.

Alvarado, quien hasta el año pasado militó en la Serie B del fútbol ecuatoriano con Gualaceo, manifestó que luego de este Sudamericano espera ganarse un puesto en su nuevo club: Aucas.

“Me motiva mucho jugar en la primera categoría, es un anhelo que tenía desde niño. Afortunadamente las cosas se están dando a mi favor y eso es algo por lo que también estoy ansioso”.

Sobre sus inicios en el fútbol, el jugador de 19 años mencionó que lo hizo en un equipo local y que la posición en la que empezó fue de enganche. “Siempre me gustó jugar de armador, pero cuando llegué a Independiente del Valle, en 2014, cambié a volante por derecha. Desde ahí me agradó ese puesto y en los otros equipos en los que he estado (Deportivo Quito y Gualaceo) me he mantenido en esa posición”.

Alvarado, quien lleva tres goles en este Sudamericano, indicó que en un futuro le gustaría jugar en el exterior, en especial en la Liga italiana: “me gusta mucho el fútbol de ese país, soy hincha de la Juventus y espero algún día jugar en el Calcio”.

Ahora van por Brasil

En cuanto a Brasil, rival del jueves 7 de febrero (17:50), en la cuarta fecha del hexagonal final de este Sudamericano, Alvarado aseguró que deberán tener mucho cuidado, pues están conscientes de que la verdeamarela buscará la victoria.

“Ellos están en una posición incómoda (últimos con 1 punto), necesitan ganar y nos saldrán a presionar desde el inicio. Será un duelo complicado, pero hay que aprovechar los espacios que dejarán y liquidarlos en contragolpe”.

Alvarado expresó que luego de la victoria ante Colombia, en la jornada anterior, la confianza regresó al combinado nacional. “Tras caer ante Uruguay nos sentimos presionados, ya que el siguiente rival era Colombia y si perdíamos o empatábamos se nos complicaba la clasificación. Pero el triunfo del lunes nos devolvió el optimismo”.

Para este duelo la combinado nacional recupera al lateral derecho Jhon Jairo Espinoza y al volante de corte Emerson Espinoza, quienes se perdieron el cotejo pasado por acumulación de amarillas.

Ecuador llega a esta cuarta fecha ubicado en la tercera casilla con 6 puntos (+1), por debajo e Uruguay (primero con 7) y Argentina, segundo con 6 (+3).

En la cuarta casilla se encuentra Venezuela con 4 puntos (-1), le sigue Colombia con 1 (-2) y en la última posición está Brasil con 1 (-3).

La Mini Tri podría clasificar este jueves al Mundial de Polonia (4 cupos), siempre y cuando derrote a Brasil, pero si empata también podría obtener su boleto Mini Tri, aunque necesitará que Colombia no pase del empate frente a Venezuela.