De Jesús refuerza el medio campo de El Nacional

En cerca de siete meses la realidad de Ronald de Jesús cambió drásticamente. De ser el capitán del Macará —y uno de sus referentes el 2018— llegó al Aucas como un refuerzo estrella; pero en el cuadro oriental no tuvo suerte.

Bajo las órdenes de Eduardo Favaro, el futbolista disputó varios juegos de titular; pero sin el brillo de su paso por Ambato. La llegada de Gabriel Schurrer al banquillo del Papá hizo que De Jesús no tenga oportunidades por lo que decidió cambiar de club.

Ahora en El Nacional, equipo en el que ya militó hace nueve años, espera tener su revancha. “Estoy contento de llegar a un equipo importante como El Nacional, les agradezco por esta oportunidad y voy a aportar para clasificar entre los ocho mejores equipos (a la fase final de la LigaPro)”, afirmó el volante de 33 años.

Sobre su salida del Aucas indicó que no le gustó “que me avisen a una semana de iniciar nuevamente el campeonato que no estoy en planes del entrenador”, pero que eso ya quedó atrás y que quiere recuperar su nivel con los militares.

Marcelo Zuleta, entrenador de El Nacional, destacó la entrega de De Jesús durante las primeras prácticas con los puros criollos y señaló que podría debutar este sábado 20 de julio cuando visiten al Delfín, por la fecha 18 de la LigaPro Banco Pichincha.