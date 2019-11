Jorge Pinos ahora va por Barcelona

Luego de ganar la Copa Sudamericana y consagrarse como una de las principales figuras de Independiente del Valle, el golero Jorge Pinos reveló que ahora anhela alcanzar otro objetivo: jugar una final ante Barcelona.

En una entrevista con Radio Huancavilca de Guayaquil, el portero de 30 años indicó que tiene una revancha personal con el Ídolo, el club en el que se formó deportivamente; pero con el cual nunca tuvo la oportunidad de ganarse un espacio en el equipo de primera.

Tras dejar en 2012 la institución amarilla, Pinos deambuló por varios equipos del país hasta que este año llegó al cuadro rayado. Nunca se imaginó que en su “nueva casa” encontraría su consagración.

▶ Lee también: Independiente del Valle: el chico que se hizo gigante

Por eso ahora el arquero nacido en Quevedo espera ganar la LigaPro con Independiente y anhela hacerlo disputando una final frente a Barcelona. “Una de las revanchas que tengo es jugar una final ante Barcelona y alzar la copa en el Monumental... Soy barcelonista pero me quedo en este club que es mi segunda familia, me siento muy feliz por esta revancha que me da el fútbol”, manifestó el golero campeón de la Sudamericana.

Pinos acotó que tras alcanzar el trofeo del segundo torneo más importante de la Conmebol, el elenco negriazul se concentrará ahora en los playoffs. El rival de Independiente en esta fase es el Delfín de Manta.

▶ Lee también: Las 5 figuras del Independiente campeón

“Estamos trabajando duro, nosotros nos propusimos ganar Copa Sudamericana y LigaPro, dimos un paso y ahora nos falta el siguiente”.

Por otro lado el golero rayado espera además en algún momento ser convocado a la selección nacional. “Me siento capaz, he trabajado para eso y solamente estoy esperando mi oportunidad. Siempre he soñado con estar en la Selección”.