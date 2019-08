Brayan Angulo aún no puede debutar

Era el partido ideal para su debut, pero Brayan Angulo no fue incluido en la lista de convocados para el partido que su equipo, Cruz Azul, tenía programado ante LA Galaxy, el 20 de agosto.

El del delantero ecuatoriano, de 23 años, ha sido el fichaje estelar de la máquina cementera y el enfrentamiento ante LA Galaxy, donde milita Zlatan Ibrahimovic, despertaba enorme interés.

El Cuco Angulo ya tiene en su poder la visa de trabajo que le permite jugar en México y Estados Unidos; sin embargo, el entrenador de Cruz Azul, Pedro Caixinha, optó por no darle minutos en las semifinales de la Leagues Cup.

Entre los 18 citados destaca, además, la vuelta del mediocampista Rafael Baca, quien no estuvo presente en la victoria en Guadalajara ante Atlas; además del uruguayo Jonathan Rodríguez, quien está lesionado, pero que para Caixinha está en mejor condición que Angulo.

“Ya tiene el trámite (visa), pero todavía no tiene ritmo. No voy a jugarme con alguien que no tiene ritmo en un partido de semifinal, donde quiero darle competitividad al grupo y un jugador que llega, porque ya tiene los papeles no voy a ponerlo a jugar. Aquí las reglas son muy claras, a Brayan hay que ponerlo al parejo de lo que es el grupo y cuando nosotros entendamos que ya está así, lo pondremos”, explicó Caixinha.